ଖୋରଧା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ୬ ଗିରଫ୍
ଏହି ଘଟଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 4, 2026 at 4:39 PM IST
KHORADHA GANJA SEIZE, ଖୋରଧା : ଖୋରଧା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଓ ବିତରଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବହନ, ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୬୭ କିଲୋ ୩୩୦ ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ, ୩ଟି କାର୍, ୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ୧୨ ହଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୩୦ରେ ମିଳିଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ବାସୁଦେବ ଜୟସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ଆଇ ଦୀପକ କୁମାର ପାକଳଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଦଳ ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ୁମ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଇଡାନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ନିକଟ ଦୁର୍ଗାପୁରଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିତା ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜାହାରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ ଓ ଚାଲାଣରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ଦାଶ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ସେହିପରି ଦୀପୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ରାହୁଲ କୁମାର ସିଂହ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଗଞ୍ଜେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ୩ଟି କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ କେବଳ ପରିବହନକାରୀ ଧରାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବହନକାରୀ ଓ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବିତରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଧରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରାକେଟ୍ ଚାଲୁ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଜି (ବୁଧବାର) ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ଗଠନ କରିବାରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଅଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି । ସେହିକ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ତିନିଟି କାର, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏମାନେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବରରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ, ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା