ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେବେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା
4,57, 681 ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ 1 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ।
Published : January 8, 2026 at 5:53 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 7:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖବର । ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହିତଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । 4 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର 681 ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ 1 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।
ଏଥର ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 4 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର 681 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ନୂଆ 1 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମହିଳମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 265 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ବି ଏକା ବେଳକେ ପାଇବେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24 ହଜାର 18 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏଥର କିସ୍ତିରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ l
ଗତ ନଭେମ୍ୱର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟ। ନୂଆ କରି 1 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 398 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏମାନେ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଏଥି ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏକାଥରେ କିସ୍ତି ପାଇବେ।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଥିଲା ନୂଆ ଗାଇଡ ଲାଇନ
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନୂଆ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଆସିଥିଲା । ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 18 ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସୂଚିତ କରିଥିଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ 2 ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୧ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୬୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ବାର୍ଷିକ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ଯ ଘୋଷିତ ହେବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
