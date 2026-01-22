ETV Bharat / state

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରିମୋଟ୍ ଚିପି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

January 22, 2026

Subhadra Yojana instalment ଭୁବନେଶ୍ବର: 4 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର 681 ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରିମୋଟ ଚିପି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । 4 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର 681 ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରିମୋଟ ଚିପି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି
ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି (ETV BHARAT ODISHA)


ନୂଆ 1 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି | ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି ତିନିଟି କିସ୍ତି | ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରେ 24 ହଜାର 18 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି।


ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରର ତିଳୋତମା ନାୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲ ପ୍ରଧାନ, ଦୁଃଖୀ ମଲ୍ଲିକ, ସୁମା ଭୋଇ ଓ ମମତା ଭୋଇଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ଉପହାର ନୁହେଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୨୦୩୬ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ରେ ପ୍ରତି ଟି ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା l ମହିଳାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ବିନା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ l ବିଗତ ଦିନରେ ପୂର୍ବ ସରକାରମାନେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନ ଥିଲେ l କେବଳ ରାଜନୀତି କରଣ କରୁଥିଲେ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ବ କରିଥିଲେ l କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡିବେ ନାହିଁ l ଆଗକୁ ବି କାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନା ଯୋଡ଼ାଯିବ l


ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେଣି ସରକାର l


ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ହିତାକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବିତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ, ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ । ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ପରିବାର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ କେହି ପଛରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

