ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; 1,03,00000 ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1.03 କୋଟି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,21,054 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ 5,160 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।
Published : August 28, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 1:10 PM IST
SUBHADRA YOJANA 5TH INSTALLMENT , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଠିପଡ଼ା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1.03 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ରାକ୍ଷୀ ପୂ୍ର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା:
ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ , ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି । ନୟାଗଡ ବ୍ଲକର ଲାଠିପଡା ଗ୍ରାମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନୂଆ ଶକ୍ତି।— CMO Odisha (@CMO_Odisha) August 27, 2026
ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।… pic.twitter.com/QayKlkZYtE
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ Xରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 'ସୁଭଦ୍ରା' ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯିବ । ଏହି ସହାୟତା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି ।"
ଓଡ଼ିଶାର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। #Subhadra #SubhadraYojana @WCDOdisha @MinistryWCD pic.twitter.com/b5JEjztjua— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) August 27, 2026
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ନୟାଗଡରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 1,03,26,162 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,21,054 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ।"
1.03 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇେବ। ଯେଉଁଥିରେ 2,21,054 ଜଣ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 5,160 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ରାଖିରେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏକାସାଙ୍ଗେ ପାଇବେ 5ଟି କିସ୍ତି
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉପହାର; ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର