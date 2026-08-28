ETV Bharat / state

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; 1,03,00000 ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1.03 କୋଟି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,21,054 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ 5,160 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।

subhadra Yojana
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2026 at 11:14 AM IST

|

Updated : August 28, 2026 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SUBHADRA YOJANA 5TH INSTALLMENT , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଠିପଡ଼ା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1.03 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ରାକ୍ଷୀ ପୂ୍ର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା:

ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ , ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି । ନୟାଗଡ ବ୍ଲକର ଲାଠିପଡା ଗ୍ରାମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ Xରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 'ସୁଭଦ୍ରା' ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯିବ । ଏହି ସହାୟତା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି ।"

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ନୟାଗଡରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 1,03,26,162 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,21,054 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ।"

1.03 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି:

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇେବ। ଯେଉଁଥିରେ 2,21,054 ଜଣ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 5,160 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ରାଖିରେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏକାସାଙ୍ଗେ ପାଇବେ 5ଟି କିସ୍ତି

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉପହାର; ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : August 28, 2026 at 1:10 PM IST

TAGGED:

SUBHADRA YOJANA
RAKHI PURNIMA SUBHADRA YOJANA
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି
CM MOHAN CHARAN MAJHI
SUBHADRA YOJANA 5TH INSTALLMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.