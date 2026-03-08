ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି; ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି
ଆଜି ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ପଡିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ପନ୍ଦର ହଜାର କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏକ କୋଟି ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩ଟି କିସ୍ତିରେ ୧୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଏ ମାଟି ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ମାଟି । ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ । ଗାଁର ବିକାଶ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ସି- ମାର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବହୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଶକ୍ତି ଆମ ଆଧାର । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବା ବେଳକୁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଥିବେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ମହାଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦିଆସରିଲାଣି । ଆଜି ପୁଣି ୫ ହଜାର କୋଟି ଦିଆଯାଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁଭଦ୍ରା ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୫.୫୨ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଘର ପାଇଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଓ ସଂଚୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ସମେତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବଜେଟରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଲକ୍ଷ ବାଇଶି ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଗରିବ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପାଇଁ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ କରିବେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହାୟକ ହେବ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ଓଡିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୬୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରାଯିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୭ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାଲଟିବ । ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୫୦୦ ଏକର ଜାଗାରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ବାର ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀତ କରିଥିଲେ । ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦ୍ବାରା ମହିଳାମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ । ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ, "ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା । ଏହା ଦ୍ଵାରା କିଭଳି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପମାନ । ଏହାର ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ।"
