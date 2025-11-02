ETV Bharat / state

ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ମେଳା ‘ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା’ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

Subhadra Shakti Mela
Subhadra Shakti Mela (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Subhadra Shakti Mela 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଘରର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି ।’ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ମେଳା ‘ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା’ ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା:

ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ମେଳା ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି l ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଚାଲିବ l ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ l ମୋଟ ୩୦୦ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ୫୦ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ଏହି ମେଳାରେ ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଭଳି ୧୧ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ l

‘ଓଡ଼ିଆ ମା’ଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି’

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏବେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି । ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୨୭ ଲକ୍ଷ ଓ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମେଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ମା'ଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।’

ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା
ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା (ETV Bharat Odisha)

‘ବୃହତ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିବ’

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି । ତା'ର ସୁଧ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହଜ ହେଉଛି । ଏହି ମେଳାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମା'ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କନକ୍ଲେଭରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ୮୯ ହଜାର ୮୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ୫ମ ବୃହତ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା । ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବ ।’

‘ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମହାଲକ୍ଷପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି’

ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ପଠାଯାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ବିଦେଶ ଯାଇ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟିଛି । ଏବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ ମହା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ମହିଳା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ । ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ କାଫେରେ ଭଲ କରୁଛେ । ଆମ କୋରାପୁଟ କଫିକୁ ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ, ୧୮ ହଜାର ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ

ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କଲା ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାଫେ, ଦିନକୁ ରୋଜଗାର 30000

ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର 352 ହିତାଧିକାରୀ

‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ’

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର' ଖୋଲିବ । ଏଥିରେ ସବୁ ଗାଁର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ବଜାର' ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ । ଏହି ମେଳାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ଏଥିରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ ମହା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CM MOHAN CHARAN MAJHI
ODISHA WOMEN EMPOWERMENT
LAKHPATI DIDI
DEPUTY CM PRAVATI PARIDA
SUBHADRA SHAKTI MELA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.