ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ମେଳା ‘ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା’ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
Subhadra Shakti Mela 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଘରର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି ।’ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ମେଳା ‘ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା’ ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା:
ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ମେଳା ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି l ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଚାଲିବ l ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ l ମୋଟ ୩୦୦ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ୫୦ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ଏହି ମେଳାରେ ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଭଳି ୧୧ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ l
‘ଓଡ଼ିଆ ମା’ଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି’
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏବେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି । ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୨୭ ଲକ୍ଷ ଓ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମେଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ମା'ଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।’
‘ବୃହତ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିବ’
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି । ତା'ର ସୁଧ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହଜ ହେଉଛି । ଏହି ମେଳାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମା'ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କନକ୍ଲେଭରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ୮୯ ହଜାର ୮୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ୫ମ ବୃହତ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା । ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବ ।’
‘ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମହାଲକ୍ଷପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି’
ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ପଠାଯାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ବିଦେଶ ଯାଇ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟିଛି । ଏବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ ମହା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ମହିଳା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ । ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ କାଫେରେ ଭଲ କରୁଛେ । ଆମ କୋରାପୁଟ କଫିକୁ ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।’
‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ’
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର' ଖୋଲିବ । ଏଥିରେ ସବୁ ଗାଁର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ବଜାର' ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ । ଏହି ମେଳାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ଏଥିରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ ମହା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ।’
