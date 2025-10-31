ETV Bharat / state

12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳା, ସାମିଲ ହେବେ 11 ରାଜ୍ୟର ମହିଳା

ଶନିବାରଠୁ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଆରମ୍ଭ । 300 ଷ୍ଟଲରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ । 50 ଷ୍ଟଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ।

Deputy CM Pravati Parida
Deputy CM Pravati Parida (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି' ମେଳା । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର)ଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ।

Deputy CM Pravati Parida (ETV Bharat Odisha)

ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ 11 ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ:

ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ମେଳା 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି' ମେଳା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ । ଏହି ମେଳାରେ ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୁଜୁରାଟ, ଛତିଶଗଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବେ ।

300 ଷ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି ହେବ 200ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫ୍ୟାଶନ ସୋ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଜୋନ ଆୟୋଜନ ହେବ । 200ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଏଥିରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏଥିରେ ମୋଟ 300ଟି ଷ୍ଟଲ ରହିବ । ସେଥିରୁ 50ଟି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ରହିବ । ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏହି ମେଳାରେ ମିଳିବ ।

'ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା':

ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ହେବେ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 7ଦିନରେ 8କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଲକ୍ଷପତି ଓ ମହା ଲକ୍ଷପତି ମହିଳା ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି । "

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ୟୁନିଟ-3 ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ 6ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସାମିଲ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଜଗାର ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିରେ 50ଟି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟଲ ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ।"

'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ':

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ନିଜର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏହା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି l ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ l ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047କୁ ସୁଦୃଢ କରିବ । ଏହି ମେଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି l ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

SUBHADRA SCHEME
DEPUTY CM PRAVATI PARIDA
IDCO GROUND BHUBANESWAR
MISSION SHAKTI ODISHA
SUBHADRA SHAKTI MELA

