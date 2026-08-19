ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବାଲେଶ୍ଵର ସମେତ ଆଲର୍ଟରେ ୪ ଜିଲ୍ଲା

ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବାଲେଶ୍ଵର ସମେତ ଆଲର୍ଟରେ ୪ ଜିଲ୍ଲା
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପାଣି ବଢିବ । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୧.୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 19, 2026 at 3:05 PM IST
MINISTER ON SUBARNAREKHA FLOOD, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା ବଢେଇଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ବି ଝାରଖଣ୍ଡ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରୁ ପାଣି ରିଲିଜ ହେଉଛି । ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପତନ ବଢିବ । ରାଜଘାଟରେ ପାଣି ବଢି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢିବ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା । ଆଜି(ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପାଣି ବଢିବ । ମଧ୍ୟରାତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତତ୍ପର କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରକୁ ବି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ:
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଦୈନିକ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀବେସିନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ୫୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଳଗ୍ରହଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ଗାଲୁଡିହିରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୬,୬୧୬.୦୧ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ରେ ଜାମସୋଳାଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର ୫୨.୨୬ ମିଟର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବଢ଼ୁଛି । ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ୪୯.୧୬ ମିଟର ରହିଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ ଜଳସ୍ତର ?
ସେହିପରି ରାଜଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୦.୫ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି । ରାଜଘାଟର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ୧୦.୩୬ ମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ୧୧.୪୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବେସିନର ଛନ୍ଦିଲି ଡ୍ୟାମରେ ସକାଳ ୮ରେ ଜଳସ୍ତର ୧୮୧.୦ ମିଟର ଥିଲା । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହା ବଢୁଛି । ୧,୪୧୦.୪୨ କ୍ୟୁମେକ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା । ଜାମସେଦପୁରରେ ସକାଳ ୯ରେ ଜଳସ୍ତର ୧୨୨.୯୪ ମିଟର ରହିଥିଲା । ଏହା ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା । ଜଳକା ନଦୀ ମାଥାନୀ ନିକଟରେ ସକାଳ ୯ରେ ଜଳସ୍ତର ୬.୬ ମିଟର ରହିଥିଲା । ଏହା ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ବିପଦସଙ୍କେତ ସ୍ତର ୬.୫ ମିଟର ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଙ୍କେତଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେସିନରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ସକାଳ ୯ରେ ୧୨୩.୧୬ ମିଟର ଥିଲା । ଏହା ବଢ଼ୁଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଲାଇଭ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ୯୬.୭୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ୨୪ଟି ଗେଟ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛ । ଇନଫ୍ଲୋ ୬,୦୨୩.୩୫ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଏବଂ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ୩,୯୦୩.୮୫ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ରହିଛି । ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ୭୩.୪୦ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଏଠାରେ ଇନଫ୍ଲୋ ୪,୬୨୮ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ଓ ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ୪,୬୧୮ କ୍ୟୁମେକ୍ସ ରହିଛି । ୨୪ଟି ଗେଟ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ରହିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ପାନପୋଷରେ ଜଳସ୍ତର ୧୭୬.୨୮ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଏଠାରେ ସତର୍କ ସଂକେତ ୧୭୭.୫୧ ମିଟର ଓ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ୧୭୮.୪୨ ମିଟର । ତଳମୁଣ୍ଡର ଜେନାପୁରରେ ଜଳସ୍ତର ୨୧.୭୬ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଏଠାରେ ସତର୍କ ସଂକେତ ୨୨ ମିଟର ଓ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ୨୩ ମିଟର ରହିଛି ।
୧୧.୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ତେଣୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ମିଳିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢାବଳଙ୍ଗରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୬୮ଟି ବ୍ଲକ, ୪୬୯ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, ୧,୫୭୯ଟି ଗାଁ, ୧୦ଟି ULB ଓ ୬୪ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୧,୬୫,୮୩୭ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୨,୧୮,୫୭୭, ଭଦ୍ରକରେ ୨,୭୯,୭୦୪, ଯାଜପୁରରେ ୩,୯୮,୧୩୮, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧,୨୭,୯୫୫, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩୩,୧୦୪ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୨,୩୫,୧୫୯ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୪.୨୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର :
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୪,୨୬,୬୭୫ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୨୩୫ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୨୪ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ୪,୩୭,୧୬୯ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯାଜପୁର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ :
ଯାଜପୁର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁରର ୧୦ଟି ବ୍ଲକ, ୧୧୭ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୩୪୫ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩,୯୮,୧୩୮ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧,୧୬,୪୯୫ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୩୧୧ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକ, ୪୪ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୨୦୨ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ୨,୭୯,୭୦୪ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧,୯୬,୨୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୨ଟି ବ୍ଲକ, ୧୦୬ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୫୨୪ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୨,୧୮,୫୭୭ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭୯,୮୪୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ବ୍ଲକ, ୬୬ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୧୫୧ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ୨,୩୫,୧୫୯ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩,୩୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୨ଟି ବ୍ଲକ, ୫୮ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୧୬୪ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ୩୩,୧୦୪ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩୦,୫୯୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୩ଟି ବ୍ଲକ, ୭୮ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୧୯୩ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ୧,୨୭,୯୫୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧,୯୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
୫୮ ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ:
ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ମୋଟ ୫୮,୪୬୫.୭ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଯାଜପୁରରେ ୧୮,୬୪୨ ହେକ୍ଟର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୬,୦୦୦ ହେକ୍ଟର, ଭଦ୍ରକରେ ୧୬,୨୩୩ ହେକ୍ଟର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୫,୦୦୦ ହେକ୍ଟର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୯୫୯.୭ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୬୨୪.୧ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
୧,୮୮୨ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ:
ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ ୧,୮୮୨ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୭୪, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୫୧୮, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧,୧୯୦ ଘର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୩,୧୩୦.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୩୫୯.୫୮ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ୧,୧୪୨.୩ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୬,୫୧୯ଟି ପଲିଥିନ ସିଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ୧.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ODRAF, NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ:
ବନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ODRAF, NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ODRAF - ୧୫, ଅଗ୍ନିଶମ - ୧୯ ଓ NDRF ଟିମ୍, ଭଦ୍ରକରେ ODRAF - ୧୫, NDRF - ୧ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ - ୨, ଯାଜପୁରରେ ODRAF - ୯, NDRF - ୨ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ - ୧୨, କେନ୍ଦୁଝରରେ ODRAF - ୬, NDRF - ୧ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ - ୧୫, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ODRAF - ୬, NDRF - ୧ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ - ୧୩ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ODRAF - ୩, NDRF - ୧ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ - ୧୩ ଟିମ ମୁତୟନ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭସାଉଛି ଜଳକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା; ଯାଜପୁରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର