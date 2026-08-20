କମିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର: ପାଣିଘେରରେ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଚଳିତବର୍ଷର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା । ପାଣି ଘେରରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 20, 2026 at 8:59 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା । ଚଳିତବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ନଦୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା । ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ । ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲିଠାରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତି ତମାମ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସକାଳୁ ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ କମୁଥିଲେ ହେଁ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି । ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୧.୭୯ ମିଟର ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା କମି ୧୦.୮୬ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ଦଶା:
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ନୂଆ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଏହି ବ୍ଲକର ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି । ନହରା, ନାଚିନ୍ଦା, ଗବଗାଁ, କୁସୁଡ଼ା, ପୁଟିଣା, କଚୁଆଡ଼ି, ଦାରୁହା, ଆରୁହାବର୍ତ୍ତି, ଦହମୁଣ୍ଡା, କୁଳିଦା ଏବଂ ମହାଗବ ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏମିତି କି ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୫୭ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଦାରୁହା ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଠାକାର ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ।
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ:
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୩ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍ ସମେତ ୯ଟି ଏସଆରସି (SRC) ବୋଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତିନୋଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲୁ ଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି ୭ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଭୟଭୀତ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା:
ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ରସଲପୁର, ଇକିଡ଼ପାଳ, ନୟାବାଲି, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଚଉଡ଼, ରାଉତରାପୁର, ରାମନଗର, ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ଶାହୀ ଆଦି ଗାଁ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି । ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି । ସବୁ ଜାଗାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୧୦ ରୁ ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି । ସେଠାରେ ଆମେ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ । ବିଷ୍ଣୁପୁର, ନୟାବାଲି, ରସଲପୁର ଆଦି ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆମେ ପାଣିର ସ୍ତର କମିବାର କିଛି ସଙ୍କେତ ପାଉନୁ । ଯେତେବେଳେ ନଈର ସେ ବନ୍ଧ ମାପ ତଳକୁ ନ ଯାଇଛି, ଆମର ପାଣି ଏଠୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ । ବନ୍ଧ ତଳକୁ ପାଣିସ୍ତର କମିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ । ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପାଣି ବଢ଼ୁଥିଲା ଏଠି ତ କିଛି ରହି ନଥାନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଣି କମିଗଲା । ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୫ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ସଜାଗ ପ୍ରଶାସନ:
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବିଡିଓ ରାଧାରଞ୍ଜନ ଦାସ । ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ଏଥର ବନ୍ୟାରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାଣିସ୍ତର ପାଖାପାଖି ୧୧.୮୨ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ତିନିଗୋଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ପାଇଁ ଆଜି ୪୪ ଟି ସେଣ୍ଟରରେ କରିଛୁ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏସ୍.ଆର୍.ସି.ଙ୍କ ୯ଟି ବୋଟ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF)ର ୯ଟି ବୋଟ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି । ସକାଳୁ ଗୁଡ଼, ଚୁଡ଼ା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିପହରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବାଲେଶ୍ଵର ସମେତ ଆଲର୍ଟରେ ୪ ଜିଲ୍ଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର