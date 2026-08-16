ଫୁଲୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ବସ୍ତା-ବାଲିଆପାଳ-ଜଳେଶ୍ୱର-ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଭୟ
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଭୟ ବଢ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ
Published : August 16, 2026 at 10:38 AM IST
Flood in Baleshwar ବାଲେଶ୍ବର: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଉପକୂଳ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭୟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକ ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇର ଲୋକମାନେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଗତକାଲି ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସକାଳୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଓ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଏଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ।
ବାଲିଆପାଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ:
ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି । ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଜଳସ୍ତର ଯଦି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେଦୂର ସହାୟକ ହେବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଜ ଜୀବନଜୀବିକା, ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦ୍ରାଇଁଆ ନିକଟସ୍ଥ କବରପଦା ଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାୟ ୫୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନଦୀବନ୍ଧର ଅତଡ଼ା ଖସି ଧସିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ; ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ୱର-ଯାଜପୁର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
କମୁଛି ଜଳକା, ବଢୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ବାଲେଶ୍ୱରର 4 ବ୍ଲକରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ନଦୀବନ୍ଧ ଅତଡ଼ା ଖସିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର