ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଗର୍ଜିଲା ବନ୍ଧୁକ; ଗୁଳିମାଡରେ ଯୁବକଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଛକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ରିପୋର୍ଟ- ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା
Published : April 18, 2026 at 4:08 PM IST
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର: ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଛକରେ ଗୁଳିମାଡରେ ଯୁବକଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ । ମୃତ ବିକ୍ରମଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ । ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ହୋଇଥିବା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଦେଲେ ସୂଚନା ।
ସୂଚନା ଅନୁସାର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ଟା ୩୦ରୁ ୯ଟା ଭିତରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଚାହା ଦୋକାନ ପଛରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଚଂପାମାଳ ଗାଁର ବିକ୍ରମ ମହାରଣା ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବୀରମହାରାଜପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଥିବାବେଳେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାବେଳେ ସେହି ଗାଁର ଶୁଭମ୍ ପ୍ରୀତମ ହୋତା (ବିକି) ମୋର୍ ପୁଅକୁ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବିକିକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ । ତେବେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାହା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ । ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କିଛିଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର କାଳୀମେଘା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆଁସରାପୁର ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟ ସାଗର ସାମଲ ଗରିଆପୁର ଛକରୁ ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏବଂ ପରେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ । ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିଲା । ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର