ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜମିକୁ ଜାଲିଆତି କରି ବିକ୍ରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ
Land Fraud: ଜମି ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ଗଡ ପୋଲିସ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 11, 2026 at 8:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜମିକୁ ଜାଲିଆତି କରି ଏକାଧିକ ଥର ବିକ୍ରି କରିବା ମାମଲାରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଜିପି କଲୋନିରେ ରହୁଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ (୩୮), ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜାମିନୀକାନ୍ତ ରାଉତ (୪୦) ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୟାଗ ଗୌଡ଼ (୩୯) । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଲିଆତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମାମଲା (ନଂ.୭୫୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ-୧୮୨୫/୩୪୨୯ (୧୭୪୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍) ଜମିଟି ଜାମିନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଜମି ବନ୍ଧା ପକାଇ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଋଣର ମାସିକ କିସ୍ତି (EMI) ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସୀମାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଜମିଟି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜମି ମାଲିକ ଜାମିନୀକାନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ । ସେ ଅମିତ ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଠକେଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜାମିନୀକାନ୍ତ ନିଜକୁ ସୀମାନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ଜାଲ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଅମିତଙ୍କ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅମିତ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏଭଳି ଜାଲ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସର ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ଆଳରେ ୧୨୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଘର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ EDର ଚଢ଼ାଉ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ବାବଦକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର