STUDENTS' UNION ELECTION: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୩୨୮ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ
ରାଜ୍ୟର ମୋଟ୍ ୩୨୮ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୮,୩୨୫ ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ୧,୧୫୬ଟି ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭,୧୬୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ବୈଧ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 9, 2026 at 11:21 PM IST
NOMINATION ENDS FOR COLLEGE ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୮ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୁଣି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ । ଆଉ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୋମିନେସନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୩୨୮ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୮,୩୨୫ ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୧,୧୫୬ଟି ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭,୧୬୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ବୈଧ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୩୨୨ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୨୦୨ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୟନ (selection) ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯିବେ ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ :
- ମୋଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ - ୧୨
- ମୋଟ୍ ନାମାଙ୍କନ - ୩୨୨
- ମୋଟ୍ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ - ୨୮୩
- ମୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ - ୩୯
- ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି - ୩୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ- କଲେଜ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ :
- ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ୧,୧୪୯ ଜଣ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ୭୫୮ ଜଣ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ୮୬୯ ଜଣ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ୪୬ ଜଣ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୧,୬୨୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ରାଜଧାନୀରେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ହୋଇଛି ନୋମିନେସନ:
1- ବିଜେବି ସ୍ୱୟସାଶିତ କଲେଜ
ବିଜେବି କଲେଜରେ 63 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନୋମିନେସନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନୋମିନେସନ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ସୋନି ସାହୁ । ଯିଏକି ଡ୍ରାମାଟିକ ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ।
- ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି
2- ମହର୍ଷି କଲେଜ:
ମହର୍ଷି କଲେଜରେ 61 ଜଣଙ୍କ ନୋମିନେସନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହୋଇନାହିଁ ।
- ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ 20 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି
3- ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ:
ରମାଦେବୀରେ 37 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନୋମିନେସନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନୋମିନେସନ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ଅନିଶା ପଲ୍ ଓ ସ୍ଵାଗତିକା ଶତପଥୀଙ୍କ ନୋମିନେସନ ଖାରଜ ହୋଇଛି ।
- ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି
4- ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ:
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 41 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ କରିଛନ୍ତି ।
- ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ 17 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି
5- ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ:
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 51 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ କରିଛନ୍ତି ।
- ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ରେଟାରି ଭାବେ 24 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି
6- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ 24 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ 5 ଜଣ ଲଢେଇ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତେଜିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି; 'ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍..କଥା କହିଲେ ହେବନି, କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ରାତି ପାହିଲେ କଲେଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ: ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହାତେଇଲା ଏବିଭିପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର