ଶୈଳବାଳା କଲେଜକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି; ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ

ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶୈଳବାଳାର ନାମ ନାହିଁ ।

ଶୈଳବାଳା କଲେଜକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି; ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
ଶୈଳବାଳା କଲେଜକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି; ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 21, 2026 at 9:05 PM IST

SAILABAL COLLEGE UNIVERSITY DEMAND କଟକ: ଶୈଳବାଳା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶୈଳବାଳାର ନାମ ନଥିବାରୁ ତାତିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । ଗତ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ନୂତନ ସରକାର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଶୈଳବାଳା କଲେଜକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି; ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (ETV BHARAT ODISHA)



ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ । ଏନେଇ ଆଜି କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କଲେଜ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଶୈଳବାଳାକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଶୈଳବାଳାକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଶୈଳବାଳାକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏପରିକି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ମାନେ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶୈଳବାଳାର ନାମ ନାହିଁ ।
ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶୈଳବାଳାର ନାମ ନାହିଁ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକର ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଚାରିଟି ନୂଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିକାରେ ଶୈଳବାଳାର ନାମ ନାହିଁ । ଏହା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ । କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତରେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ । ସରକାରଙ୍କର ଏହା କଟକ ଓ ନାରୀଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଶୈଳବାଳା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ।
ଶୈଳବାଳା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ। (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

SAILABAL STUDENTS PROTEST
SAILABAL WOMEN COLLEGE
ଶୈଳବାଳା କଲେଜରେ ପ୍ରତିବାଦ
SAILABAL COLLEGE UNIVERSITY DEMAND
SAILABAL COLLEGE UNIVERSITY DEMAND

