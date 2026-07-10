ETV Bharat / state

ଧର୍ମଶାଳା ବାଣୀପୀଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ: ଦାବି, 'ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅ'

ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କିଛି ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

Students protest at Dharamshala Banipeeth because of teacher shortage
ଧର୍ମଶାଳା ବାଣୀପୀଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ: କହିଲେ, 'ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅ' (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JAJPUR SCHOOL PROBLEM, ଯାଜପୁର : ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏବେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମଶାଳା ବାଣୀପୀଠରେ । ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଦାବିରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ଧର୍ମଶାଳା ବାଣୀପୀଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ: କହିଲେ, 'ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅ' (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ସ୍କୁଲ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କିଛି ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଲି କ୍ଲାସ ରୁମରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ନମିଳିବାରୁ, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସ୍କୁଲରେ 6 ଶହରୁ ଅଧିକ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ । ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇଲେଣି । ଏଥର ଆମର ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ା ଯାଇନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଅଭାବ, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ । ଆମର ଇତିହାସ,ଭୂଗୋଳ,ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ଯେତେ ରାତି ହେଉ ।"

ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ପଦୋନ୍ନୀତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ହେଇ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେଇ ସାରିଲେଣି । ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ । ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୈତରଣୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର: ବେନ୍ଦେର ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଗୋରୁ, ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

STUDENT STRIKE
TEACHER SHORTAGE
JAJPUR SCHOOL PROBLEM
ଯାଜପୁର ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା
JAJPUR SCHOOL PROBLEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.