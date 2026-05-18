ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧେଇ ଯିବା ହେଲା କାଳ: ପୋଖରୀରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : May 18, 2026 at 11:25 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ହାଟବନ୍ଧରେ ବୁଡି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମର ଗାର୍ଦି ବାଇପାଇ ଓ ଗୁରୁବାରୀ ବାଇପାଇଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶୁବାଶିଷ ବାଇପାଇ (୧୪) । ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ମୁର୍ମୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଦେଓଗାଁ ଘରୋଇ ମେସରେ ରହି ସମର୍ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ।
ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୩୦ ଘଟିକା ସମୟରେ ମେସ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହାଟବନ୍ଧକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶୁବାଶିଷ । କିନ୍ତୁ ସେ ମେସକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମେସ୍ ମାଲିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଘଟିକା ସମୟରେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ଖବର ପାଇ ବାପା ଗାର୍ଦି ବାଇପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚି ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ମେସ୍ ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ କୁଆଡେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ହେଲେ ଶୁବାଶିଷ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମେସ୍ ଆଖପାଖ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଠ ଜଣ ପିଲା ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପରେ ସାତ ଜଣ ମେସକୁ ଆସୁଥିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ରୁ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ମାଆ । ପୁଅ ଦେହରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚୁରା କରାଯିବା ସହିତ ମେସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମେସ ମାଲିକଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧେଇବାକୁ ଛାଡିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ମେସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ଠାରୁ ଶୁବାଶିଷଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ଖୋଜା ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଶୁବାଶିଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଡ଼ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର