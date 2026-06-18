ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା

ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ୱାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ତେଜିଛି ବିବାଦ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଦଳ।
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
ହାତରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବହି... ଅନ୍ୟ ହାତରେ "ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ" ଲେଖା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଆଜି କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଭଳି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ।
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ୱାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାବେଳେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ପରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା।
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ୱାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଡ଼ ବିଫଳତା। ତେଣୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଦଳ।
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ୱାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି।
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ୱାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମୋଟ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ୭୦୫ଟି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାବେଳେ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ବନାନ ଓ ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବୋଲି ଛପାଯାଇଥିବା, ନିୟମଗିରିକୁ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମକୁ "ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଭଳି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି।
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ୱାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (Etv Bharat)
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ରହିଥିବାବେଳେ, ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଖୋଳତାଡ; ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି, 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ, ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍, ମାନିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ