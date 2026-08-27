ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ; 'ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
'ଆମ ଚାଟଶାଳୀ'ର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ 'ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ' ରାକ୍ଷୀକୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 27, 2026 at 8:01 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ । ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି । ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ନିଆରା ପର୍ବ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପୁରୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଛି ।
ବସ୍ତିରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ-
ପେଣ୍ଠକଟା ଧୋବାଖାଲ ବସ୍ତିରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମ ଚାଟଶାଳୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ 'ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ' ରାକ୍ଷୀକୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାକ୍ଷୀ-
ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାକ୍ଷୀ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଏପରିକି ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହୋଇ ଥିବାରୁ ମାଟିରେ ପକାଇବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଛ ଉଠିଥାଏ । ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ସହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଆରା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ ୬ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ କରାଯାଉଛି ।
ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ-
ଗାଈର ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏହି ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ଆମ ଚାଟଶାଳୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଗାଈର ଗୋବର, ଖିର, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋମୁତ୍ରକୁ ସହ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗଞ୍ଚର ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୂଲତାନି ମାଟିର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ସମାଜସେବୀ ବ୍ରଜ କିଶୋର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀକୁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ । ରାକ୍ଷୀରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ଥବାରୁ ଏଥିରୁ ଗଛ ସୃଷ୍ଚି ହେବ । ହେଲେ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ । କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିର ନମିଶି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଚି କରିଥାଏ ।
ତେବେ ଆମ ଚାଟଶାଳୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଜି ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ସବୁ ପର୍ଵପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଯବାନ; 'ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଏକ ସୂତା ନୁହେଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ପ୍ରତୀକ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ