ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 26, 2026 at 8:10 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଦ୍ୟୁତପୁର କଲୋନୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ । ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପରେ କୋଠା ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଶେଷରେ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ୧୯୬୭ ମସିହାର ଏହି ପୁରୁଣା କୋଠାର କାନ୍ଥ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତରେ ଫାଟ ଆଉ କଣା । ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ।
ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ବି ରହିଛି । ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ମିଟର ଚାଲି ଆସି ବିଦ୍ୟୁତପୁର କଲୋନୀ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଦ୍ୟୁତପୁର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ
ଖବର ପାଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଏନେଇ ବିଏମସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବିଇଓ ନଭେମ୍ବର 5ରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ବି ଜମି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର । ତେଣୁ ମରାମତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉନି ରିଲିଫ୍ ! ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଆସିକାରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ୪୧ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟୁତପୁର (ବ୍ରହ୍ମପୁର-୧୦) ସ୍ଥିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ବସି ରହିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁରନ୍ତ ଖାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବ୍ଳକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଏ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ ରେ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଇଓ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର