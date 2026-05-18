ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା: କେମିତି ହେବ ଫଳାଫଳ ? ଅପେକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଆସନ୍ତା ମେ 20 ତାରିଖର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 18, 2026 at 5:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ ବିରାମ । ଚଳିତ ଥର ଫେବୃୟାରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା । ପାଖାପାଖି ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ।
20ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫଳ, ଆଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡା । ତେବେ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ଭୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ନିଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ।
ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ରୋଶନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି । ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ । ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ’’। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ରହିଛି ତେବେ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଛା ଅଛି ।
ଆସନ୍ତା 20ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
ଆସନ୍ତା ମେ 20 ତାରିଖର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା ରୁ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଦି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ପାରିବେ। results. odisha.gov.in ଓ results.digilocker.gov.in. ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ । ଏହା ଏକ ଟିମ ଏଫର୍ଟରେ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏଚଏସିଇର ଅଧକ୍ଷ ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ସମୁଦାୟ 4 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର 623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷ 96 ହଜାର 592 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । 5 ହଜାର 31 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ମିଳିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା (Improvement Exam) ସୁବିଧା। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା । ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମେ' 20ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରବାସରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର