ETV Bharat / state

ଠକି ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ; ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅଭିଭାବକ

ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅଭିଭାବକ ।

students and parents protest in front of school
ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅଭିଭାବକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ହାତିଖୋଜ ପଞ୍ଚାୟତର ସୀଙ୍ଗାରି ବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଖାତା ବହି ଧରି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି ୧୯୬୬ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ୫୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ୫୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅଭିଭାବକ (Etv Bharat)

ଶିକ୍ଷକ ନ ଦେଲେ ଉଠିବୁନି-ଗ୍ରାମବାସୀ

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରି ନୂତନ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସିଙ୍ଗାରିବାହାଲ, ପିଟାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଓ କର୍ଲା ଗ୍ରାମର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ।

students protest in front of school
ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଠକି ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ତେଣୁ ଏଥର ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯାଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

students protest in front of school
ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ ବସିଥିବା ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲୁ । ଶିକ୍ଷକ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ଦାବିରେ ବସିଛୁ । ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ ବସିଥିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"

students protest in front of school
ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)

୬ ମାସ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, କେହି ଶୁୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି-ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ

ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଅଭିଭାବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲ୍ ରେ ପାଠ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରମାନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବୁ ବୋଲି । ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ । ହେଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ । ସ୍କୁଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛୁ, ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ୬ ମାସ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛୁ । ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି " ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

students and parents protest in front of school
ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅଭିଭାବକ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନିପାଟଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ସରକାର ଓ ସଂଘକୁ ନୋଟିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଧାୟକ; ହାଇକୋର୍ଟ

TAGGED:

ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା
STUDENTS AND PARENTS PROTEST
PROTEST
MASS EDUCATION DEPARTMENT
PROTEST IN FRONT OF SCHOOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.