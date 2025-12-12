ଠକି ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ; ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅଭିଭାବକ
ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅଭିଭାବକ ।
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ହାତିଖୋଜ ପଞ୍ଚାୟତର ସୀଙ୍ଗାରି ବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଖାତା ବହି ଧରି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି ୧୯୬୬ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ୫୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ୫୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକ ନ ଦେଲେ ଉଠିବୁନି-ଗ୍ରାମବାସୀ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରି ନୂତନ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସିଙ୍ଗାରିବାହାଲ, ପିଟାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଓ କର୍ଲା ଗ୍ରାମର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ।
ଠକି ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ତେଣୁ ଏଥର ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯାଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ ବସିଥିବା ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲୁ । ଶିକ୍ଷକ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ଦାବିରେ ବସିଛୁ । ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ ବସିଥିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
୬ ମାସ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, କେହି ଶୁୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି-ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଅଭିଭାବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲ୍ ରେ ପାଠ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରମାନେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବୁ ବୋଲି । ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ । ହେଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ । ସ୍କୁଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛୁ, ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ୬ ମାସ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛୁ । ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି " ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
