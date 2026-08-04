ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡେପୁଟେସନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ; ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡିଲା ତାଲା
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ପେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡେପୁଟେଶନ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : August 4, 2026 at 8:33 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କର୍ଲାକୋଟ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ପଠାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି (ଏସଏମସି) ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଳା ପକାଇ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ଅବିରାମ ଭୋଇ ଓ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପୁନର୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ପଠାଇବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ବ୍ୟାହତ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଡେପୁଟେସନ୍ ବାତିଲ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ଏନେଇ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ ବାଣୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ସାରଙ୍କର ଡେପୁଟେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇଲେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଅମର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା । ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ପଳେଇବେ ତେବେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ ।"
ଏନେଇ ବଡ଼ କର୍ଲାକୋର୍ଟ ସ୍କୁଲର କମିଟି ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ରଣା କହିଛନ୍ତି, " ଆମ ସ୍କୁଲର ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ । କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ୬୫୦ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି । ତଥାପି ଆମ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡେପୁଟେସନ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ୱାର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ । ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେପୁଟେସନ୍ ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳ ଯଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା