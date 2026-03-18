ବିଜେବି କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି; ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ର ଆହତ
କଲେଜ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୋଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଗଠନ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
Published : March 18, 2026 at 12:56 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଘର୍ଷ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ (Farewell Party) ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ବୋତଲ ଓ ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ହଷ୍ଟେଲର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଲେଜରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ।
ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ
କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫେୟାରୱେଲ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ନେଇ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା । ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ।
'ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି' ଗଠନ
ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ କଲେଜ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୋଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି (fact-finding committee) ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୪ଟି ହଷ୍ଟେଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଏହି କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
"ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ"
ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭୋଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖବର ପାଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଥିଲୁ । ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି । ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଫଳରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଆମେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
"ଏତଲା ପରେ ମାମଲା ହେବ"
ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସମେତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଯାଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତଲା ହୋଇନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର