ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି
ହଷ୍ଟେଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ୟୁନିଫର୍ମକୁ ନେଇ ଭିସୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 21, 2026 at 9:03 PM IST
Student unrest at VSSUT ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା 'ଭିସୁଟ" (VSSUT ) ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି l କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ l ହଷ୍ଟେଲରେ ନିମ୍ନ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ସହ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ୟୁନିଫର୍ମକୁ ନେଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭିସୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି l ଆଜି ଦିନ 11 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା l ତେବେ କୁଳପତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତି ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଥିଲେ l
ଭିସୁଟର ଜଣେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ନିଜ ନାଁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ହୋଇଥିଲା l ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଜଣeଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନମିଳିବାରୁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ କାଉନସେଲିଂ ସମୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇନଥିଲା l ତେବେ ଏଠାରେ ଆଡମିଶନ ପରେ ଆମକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା l ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେଵଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁଳପତି କହିଥିଲେ l ତେଣୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l ହଷ୍ଟେଲର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ କ୍ଷମତାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି l ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଓ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ୱାସିଂ ମେସିନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ l ଏହାସହ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ବାବଦରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିଆ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କୌଣସି ସୁବିଧା ହଷ୍ଟେଲରେ ନାହିଁ l ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଛି ବୋଲି ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି l
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସମାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ପ୍ରାୟ 40ରୁ 45 ଜଣ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଯାଇଛି । ୟୁନିଫର୍ମ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକାଡେମିକ କାଉନ୍ସିଲର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଗେଇ ଆସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ," କୁଳପତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିସୁଟର ଏକାଥରେ 100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର