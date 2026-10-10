ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବାହାରିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ମୈଦାନରେ 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଲଢେଇ କରିବେ ? ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 10, 2026 at 10:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର 347ଟି କଲେଜରେ ମୋଟ 6362 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପଟେ 13ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 287 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ମୋଟ ଆକାରରେ 347 କଲେଜ ଓ 13 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ।
କଲେଜ ସ୍ତରରେ...
ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ: ୩୪୭ କଲେଜ । ମୋଟ ନାମାଙ୍କନ: ୮,୩୭୦ । ବାତିଲ: ୧,୧୯୬ । ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୭,୧୭୪ । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ୪୦୫ ।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୬,୩୬୨ ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ....
ମୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ: ୧୩ । ମୋଟ ନାମାଙ୍କନ: ୪୨୯ । ବାତିଲ: ୪୯ । ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୩୮୦ । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ୩୪ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୨୮୭ ।
1) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:-
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ - ଅଭିରାମ ମିଶ୍ର, ସୌରଭ ବେହେରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ- ଅସିତ ପ୍ରଧାନ, ନୈବେଦ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ପପୁ ରାଉତ ଓ ପୂଜା ରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଆୟୂଷୀ ପ୍ରଧାନ, ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ଦାଶ ଓ ସମ୍ବିତ ସୁମନ ରଥ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୋନମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
2) ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:-
ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସୋନାଲି ବେହେରା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ସ୍ମୃତି ରାଣୀ ବିଶୋୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ । ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସାଇ ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର ଓ ସଙ୍ଗୀତା ଧଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ସୁଦେଷ୍ଣା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ସୋମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦିଗାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ।
କଣ ରହିଛି ପାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମାବଳି:-
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ (certified) କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ । ହିସାବ ଦାଖଲ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ HIMS ପୋର୍ଟାଲ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ନକଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଦ୍ଦ (nullified) କରାଯିବ । ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରସମାଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗିଫ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍: ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରି ଗିଫ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର