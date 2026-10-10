ETV Bharat / state

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବାହାରିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ମୈଦାନରେ 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଲଢେଇ କରିବେ ? ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

students_union_election_final_candidates
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2026 at 10:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର 347ଟି କଲେଜରେ ମୋଟ 6362 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପଟେ 13ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 287 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ମୋଟ ଆକାରରେ 347 କଲେଜ ଓ 13 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ।

କଲେଜ ସ୍ତରରେ...

ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ: ୩୪୭ କଲେଜ । ମୋଟ ନାମାଙ୍କନ: ୮,୩୭୦ । ବାତିଲ: ୧,୧୯୬ । ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୭,୧୭୪ । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ୪୦୫ ।

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୬,୩୬୨ ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ....

ମୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ: ୧୩ । ମୋଟ ନାମାଙ୍କନ: ୪୨୯ । ବାତିଲ: ୪୯ । ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୩୮୦ । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ୩୪ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ: ୨୮୭ ।

students_union_election_final_candidates
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର (ETV Bharat Odisha)

1) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:-

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ - ଅଭିରାମ ମିଶ୍ର, ସୌରଭ ବେହେରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ- ଅସିତ ପ୍ରଧାନ, ନୈବେଦ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ପପୁ ରାଉତ ଓ ପୂଜା ରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଆୟୂଷୀ ପ୍ରଧାନ, ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ଦାଶ ଓ ସମ୍ବିତ ସୁମନ ରଥ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୋନମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।


2) ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:-

ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସୋନାଲି ବେହେରା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ସ୍ମୃତି ରାଣୀ ବିଶୋୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ । ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସାଇ ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର ଓ ସଙ୍ଗୀତା ଧଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ସୁଦେଷ୍ଣା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ସୋମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦିଗାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ।

students_union_election_final_candidates
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର (ETV Bharat Odisha)
3) ବିଜେବି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:- ବିଜେବି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬-୨୭ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ତେବେ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆରୟାନ୍ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଉପସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସୁପ୍ରଭା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସମ୍ପାଦକ ଓ ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତା ମିଶ୍ର ଏବଂ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା ରହିଥିବାବେଳେ ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ରାକେଶ ବେହେରା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି କୋଏଲ୍ ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ । 4) ଏକାମ୍ର କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:- ଏକାମ୍ର କଲେଜ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସଭାପତି ପାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଆରୟାନ୍ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢେଇ । ସେହିପରି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ସ୍ଵାଗତିକା ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି । ସମ୍ପଦକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲୋକନାଥ ରାଣସିଂହ, ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ କାଳିଆ ଓ ସାଇ ଅର୍ଚନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢେଇ । 5) କମଳା ନେହୁରୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:-ସଭାପତି ପାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସୁମାୟା ହୁସେନ, ସ୍ମୃତି ରେଖା ବାରିକ, ସୁସ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ଭାନୁପ୍ରିୟା ହଜାରୀ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢେଇ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ତ୍ରିଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମେଘା ବେରା ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବ ଲଢେଇ ।
students_union_election_final_candidates
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର (ETV Bharat Odisha)
6) ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:-ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୧୩ ଜଣ ପାର୍ଥି ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଭାପତି ପର୍ଥୀ ପାଇଁ କ୍ରିତିବନ୍ତ ରଣା ଜଣେ ମାତ୍ର ଚୁଡାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉପ ସଭାପତି ଭାବରେ ସାହିଲ ସୁମନ ସାହୁ ଓ ବିଭୁ ପସାଦ ଦାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢେଇ । 7) ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ:​୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରସଂସଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମିତି/କ୍ଲବ୍/ସୋସାଇଟି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଧ ମନୋନୟନ (Final Valid Nominations) ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସଭାପତି ତାଳିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ, ଅରବିନ୍ଦ ରଥ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାଲିକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ । ସେହିପରି ଉପସଭାପତି ପାର୍ଥୀ ପାଇଁ କସକ ଜେନା, ନୀତିଶ କୁମାର ବେହେରା, ରାଜା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ରାଜ ପ୍ରିୟଂଶୁ ନାଥ ପଦବୀ ପାଇଁ କରିବେ ଲଢେଇ । ସେହିପରି ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମନୋଜ ଗିରି, ସମ୍ବିତ ଓମ ପ୍ରକାଶ ପଟରା, ଶ୍ରୀ ପଲ୍ଲଭ ଜେନା ଓ ତାପସ କୁମାର ନୟାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢେଇ ।



କଣ ରହିଛି ପାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମାବଳି:-

ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ (certified) କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ । ହିସାବ ଦାଖଲ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ HIMS ପୋର୍ଟାଲ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ନକଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଦ୍ଦ (nullified) କରାଯିବ । ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରସମାଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗିଫ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍: ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରି ଗିଫ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

COLLEGE ELECTION 2026
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
STUDENT UNION ELECTIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.