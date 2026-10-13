ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 13, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 3:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ । ତେଣୁ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । କିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଇସ୍ତାହାର ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ କରୁଛି ଉଦ୍ୟମ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ।
ଆଜି ଶେଷ ପ୍ରଚାର
ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ । କେବଳ ସଭା କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ । ଅନ୍ୟପଟେ, କାହାକୁ ବାଛିବେ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ସେନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମୟ ସରି ଆସୁଥିବାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ । ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି, ଆଉ ଭୋଟର କାହାକୁ ଦେବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍, ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏନେଇ ବିସିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବିତ ସୁମନ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ । ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ । କ୍ଳାସରୁ କ୍ଳାସ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା ତାହା କରୁଥଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶୃତି ସାରା କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖୁଛି । ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଚିହ୍ନା ନାହୁଁ । ପରେ ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ’’।
ଏପଟେ ଏବିଭିପିର ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଅଣଛାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଚେରୀ ଡେଇଁ, ଭାଙ୍ଗି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ବେପାର ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡିକରେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ । ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ନିସ୍ଵାର୍ଥପରତା ସେବା ମନବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ କରିବୁ ’’।
ଯିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଠିକ, ଭଲ କାମ କରିପାରିବ, ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ସେହିଭଳି ପାର୍ଥୀକୁ ଜିତାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୋଟର ।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ୨୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଏପଟେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୫ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ନାକଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇ ୨୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୨ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାକଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି । ତେବେ ମୋଟ ଆକାରରେ ୨୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ "ମୁଁ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛି (Why I Stand For)" ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଭାବରେ 15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ଚାଲିବ । ତା'ପରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 11 ଟା ସମୟରେ ବିଜୟୀ ପାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, କେତେ ସଜାଗ ପୋଲିସ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କଟିବାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ସମବାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଲା BCJD
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର