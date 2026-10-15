ସାବାସ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ! 'ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାଠଶାଳା'ରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର, ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଆସି ବାଛିଲେ ନେତା
ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ କେବଳ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଛାତ୍ରସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 15, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:02 PM IST
କଟକ: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଛାତ୍ର ନେତା ବାଛିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି ବା 'ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାଠଶାଳା'ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ରୋଚକ, ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଢେର୍ ଆଗକୁ ଏବର୍ଷ ବଢିଛି । କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନେତୃତ୍ୱ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ମୂଳଦୁଆ । ତେବେ ନୀତି, ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚଳିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର B.Com ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଏଜିଏଲଏମ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରଣା । ମାତ୍ର ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏକ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ମତଦାନରେ ଭାଗ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ହାର ମାନିଛି । ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ହ୍ଵିଲ୍ଚେୟାରରେ ଆସି ସେ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମର୍ସ (ବାଣିଜ୍ୟ) ବିଭାଗରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଜି ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଆସି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଟୋରେ ଆସି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଯୋଗେ ବୁହା ହୋଇ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାର୍ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସୁଗମ ଥିଲା । ଛୁଟିଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ଚାହିଁଥିଲେ ଘରେ ରହି ପାରିଥା'ନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଏକ୍ସାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ।
ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ହ୍ଵିଲ୍ଚେୟାରରେ ବସି ଆଜି ସେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ କେବଳ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଛାତ୍ରସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ।
ତାଙ୍କ ମା ଲିଲି ମା' କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଅକୁ ଆଣି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସିଥିଲେ । ପୁଅ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର । ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର । ଯାହାକି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ।"
ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଗତ ପରିଚୟ -
ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ନାମର ଆଗରେ ଥିବା 'AGLM' ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର ସମଷ୍ଟି। ଏଥିରେ 'A' ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଆ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା, 'G' ହେଉଛି ଜେଜେବାପା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, 'L' ହେଉଛି ମାଆ ଲିଲିମା ମହାରଣା ଏବଂ 'M' ହେଉଛି ବାପା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାରଣା । ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଏହି ନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି AGLM ବିଶ୍ୱଜିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଫଳାଫଳ, ରେଭେନ୍ସାରେ BCJD, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ୍ରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ