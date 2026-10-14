‘ବିନା ହିଂସାରେ ନିର୍ବାଚନ କର’: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ
ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ l ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 14, 2026 at 12:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର 15) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ‘ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲି’ ବୈଠକ । ରାତି ପାହିଲେ ଛାତ୍ର ନେତା ବାଛିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିନା ହିଂସାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
ବିନା ହିଂସାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ । ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେଉଁଠି ବୋମା ମାଡ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ । ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ହିଂସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ଅନୁଭବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
କଣ ନିବେଦନ କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ?
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି । ଆଜିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ବ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବିନା ହିଂସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ଅନୁଭବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନିଜର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ।’
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କିପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କାଲି ଭୋଟ୍, ଆଜି ‘ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି’ ?
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ l ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ. ରାଜ୍ୟର 346ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 13ଟି ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମଇଦାନରେ ମୋଟ 6891 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ‘ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି’ ବୈଠକ । ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଏଥର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ
କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଦିନକ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର