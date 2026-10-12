ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କଟିବାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ସମବାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଲା BCJD
BCJD ର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କଟିବାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ସମବାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା । କଲେଜ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଛାତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : October 12, 2026 at 3:04 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ସମବାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା । ବିନା କାରଣରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏପରିକି ଛାତ୍ରମାନେ କଲେଜ ଗେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଚାପ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନେ । ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କଟିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧୀକ ମାମଲା ଥିବା କହିଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
BCJDର ଅଭିଯୋଗ...
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP)ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଦିନ କଲେଜକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଏବଂ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ । ABVPର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନାକଚ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି BCJD । କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜରେ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ରାଜେଶ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଇଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡଗାଁ କଲେଜରେ ଅଲଗା । ABVPକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଉପସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ କରିଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ।"
କାହିଁକି କଟିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ?
ରଘୁନାଥ ସମବାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଆମେ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲୁ । ଯାହା ଆମକୁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଲା । ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କେସ ରହିଛୁ । ତେଣୁ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାଚକ କରିଛୁ । ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଚାପ ରହୁନି ପିଲାଙ୍କ ଚାପ ଅଧିକ ରହୁଛି ।"
ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର:
ଶରଣକୂଳ SDPO, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆପତ୍ତିକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ ।କଲେଜ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲା ABVP; ସଭାପତି ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବଡ଼ ସଫଳତା, ୬୦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫୨ ପଦବୀରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼