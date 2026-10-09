ଯାଜପୁରରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ: ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହାତେଇଲା ଏବିଭିପି
ଯାଜପୁରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 9, 2026 at 6:48 PM IST
JAJPUR COLLEGE ELECTION NOMINATION, ଯାଜପୁର: ସରିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଯାଜପୁରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଏଥିପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପରିବେଶ ବେଶ ସରଗରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ଏଭିଭିପି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ମାନେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ପଟୁଆରରେ ଆସି ନିଜ ସମର୍ଥକ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପ ସଭାପତି, 4 ଜଣ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି l
ସେହିପରି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଏବିଭିପିର ପ୍ରାର୍ଥି ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସନର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି l
ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ 3ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଂଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଂଚଳର 6ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପାତ୍ର ଦାଖଲ ହେଇଛି l ସେପଟେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବିଭିପି ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଜିଲା ବିଗୁଲ; 8ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର, କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏଥର ଲଢେଇ ଜୋରଦାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ, ଏସବୁ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର