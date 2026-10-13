ETV Bharat / state

ଦିନକ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ

ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ଟିମ୍ ସହିତ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Khalikote University
ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 8:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି ।

ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର

ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ଟିମ୍ ସହିତ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମରୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ କଣ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Khallikote University Election
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର (ETV Bharat Odisha)


ଚଳିତଥର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି , ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ।

Khallikote University Election
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର (ETV Bharat Odisha)

ଖଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତଥର ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମନ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି । ସେପଟେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜମିକୁ ଓ.ଏସ୍.ଆର୍.ସି.ଟି ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଦେଖାଯଇଛି ।

Khallikote University Election
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ; ୩୪୬ କଲେଜ ଓ ୧୩ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ, ମଇଦାନରେ ୬୮୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

KHALIKOTE UNIVERSITY ELECTION
ELECTION IN UNIVERSITY CAMPUS
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଲୟ ନିର୍ବାଚନ
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ
STUDENT UNION ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.