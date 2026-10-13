ଦିନକ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ
ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ଟିମ୍ ସହିତ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 13, 2026 at 8:00 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି ।
ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର
ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ଟିମ୍ ସହିତ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମରୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ କଣ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଚଳିତଥର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି , ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ।
ଖଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତଥର ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମନ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି । ସେପଟେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜମିକୁ ଓ.ଏସ୍.ଆର୍.ସି.ଟି ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଦେଖାଯଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ; ୩୪୬ କଲେଜ ଓ ୧୩ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ, ମଇଦାନରେ ୬୮୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର