ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ରାତି ପାହିଲେ କଲେଜର ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କଟକ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଲେ ପୋଲିସ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 6, 2026 at 11:18 PM IST
କଟକ: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ତଥାପି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ଏବେଠୁ ବାରି ହୋଇ ପଡିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା । ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେଣି । ବିଶେଷକରି ନିଜର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେଣି । କ୍ଲାସ ରୁମ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଖେଳ ପଡିଆ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୁଲି, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେଣି ।
ସରଗରମ ହୋଇଛି କ୍ୟାମ୍ପସ-
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଠାତ ସରଗରମ କ୍ୟାମ୍ପସ । ନିଜର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଲେଣି ଛାତ୍ର ନେତା । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଆପେକ୍ଷା । ଏନେଇ ଛାତ୍ର ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ରହିଛି । କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରତ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ସଭାପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏନେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।
ସେହିପରି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, AVBP ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଘ ସହ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଘ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିବ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ । ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଯେପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ରୁହେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ । ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଲେ ପୋଲିସ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି (7 ତାରିଖ)ରେ ଜଲେଜ ନିଜସ୍ୱ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ । 9ରେ ନୋମିନେଶନ । 15ରେ ନିର୍ବାଚନ । 16 ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଜିଲା ବିଗୁଲ; 8ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର, କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ