ETV Bharat / state

ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ

ରମାଦେବୀ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବିଭିପି-ବିସିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ । BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ ।

BCJD ABVP Face off Ramadevi University High Drama Ipsita Sahoo Detained
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରମାଦେବୀ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା । ଏବିଭିପି-ବିସିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ । ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଯାନ । BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ ।

ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଖବର ଅପ୍‌ଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAMADEVI UNIVERSITY
BCJD ABVP FACE OFF
ବିସିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ 2026
IPSITA SAHOO DETAINED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.