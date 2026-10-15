ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ
ରମାଦେବୀ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବିଭିପି-ବିସିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ । BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ ।
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇଡ୍ରାମା: BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
Published : October 15, 2026 at 1:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରମାଦେବୀ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା । ଏବିଭିପି-ବିସିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ । ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଯାନ । BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ ।
ଖବର ଅପ୍ଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର