ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ, ଭୋଟ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ

ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ, ଭୋଟ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ
ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ABVP, BCJD ଏବଂ NSUIଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : October 14, 2026 at 3:43 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ । 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ABVP, BCJD ଏବଂ NSUIଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ:
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । କଲେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । 3 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
'ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ'
BCJD ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁକାମ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି ସେହି କାମ ଆଗ କରିବୁ । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନଇଚ୍ଛା ସବୁକାମ କରୁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି ହେଲେ ତାହା ଖୋଲାଯାଉନି ତାହାକୁ ଠିକ କରିବୁ । ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଠିକ ସମୟରେ ହେବ, ସେ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ । ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ରହିବୁ । ଏହା BCJDର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।"
'ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନୂଆ କରିବୁ'
ABVP ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେବଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । କେହିବି ଦଳୀୟ ସ୍ବାର୍ଥ ନେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି । ଆମେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହା ହେଉଛି GEN Z ଯୁଗ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ।"
'କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବୁ'
NSUI ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଫାରୁଖ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଆସି ଖଟି କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ମଦ ଏବଂ ମାଂସରେ ନିଜର ଭୋଟ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି । ଭୋଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇ ନିଜର ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଉଛୁ ଓ ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ । ଆମେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା, କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବୁ ।"
ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ ସହସମ୍ପାଦକ ଏଭଳି 11ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 28ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ABVP, ବିକୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ NSUI ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁନାହାଁନ୍ତି । NSUI ଦଳରୁ ଉପସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଜିଲ୍ଲାରେ 4 କଲେଜରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼