ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବଢ଼ିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା । କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, କେଉଁଠି ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାରା, ଆଉ କେଉଁଠି ବାଣ ଫୁଟାଇ ହେଉଛି ସେଲିବ୍ରେଶନ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା । ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭରପୂର ଉତ୍ସାହ । ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜେବି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି କମଳା ନେହେରୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ..ସବୁଠି ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ୍ । ନିଜ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଣନୀତି । କିନ୍ତୁ ଏଥର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ମୁଦ୍ଦା କ’ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ’ଣ? ଆଉ କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିଜ ନେତା ବାଛିବେ ଭୋଟର? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି...।
ମୁଦ୍ଦାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା:-
ରମାଦେବୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଫେରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ । ହେଲେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ବିକାଶ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଦାବି । ମହିଳା କଲେଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ମହିଳା କଲେଜ ବୋଲି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ।
ନେତା ବାଛିବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, କାମ ଦେଖିବେ ଭୋଟର:- ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର (Etv Bharat)
ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କିଏ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ଗୋରା କିମ୍ବା କଳା, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ; କିଏ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଭୋଟ୍ର ମାପକାଠି ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଗିଂ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ:- ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର (Etv Bharat)
ବିଜେବି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ । ରାଗିଂ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ କଲେଜର ବିକାଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । କେହି ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ:- ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର (Etv Bharat)
ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଓ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ସ୍ୱର । କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜମିବ କ୍ୟାମ୍ପେନ:- ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର (Etv Bharat)
ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟରରେ ସୀମିତ ଥିବା ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଏଥର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆକୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଜେନ-ଜି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ କ୍ୟାମ୍ପେନ:- ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର (Etv Bharat)
ଗତକାଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ର ନିର୍ବଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ସରହରମ ହୋଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ । ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ. ବିଜେବି କଲେଜରେ କିଛି ଦଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଛାତ୍ର ନେତାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି କ୍ୟାମ୍ପସରେ କରିଥିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗ ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଂଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଦଳର ଛାତ୍ର ନେତା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର (Etv Bharat)
୮ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ତେବେ କେବଳ ନାରା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରଚାରରେ ହେବନି ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ଦା କିଏ ବୁଝୁଛି, କିଏ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କିଏ କଥାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ । ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସରେ ତାହାର ହିଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଡିଜିପି କହିଲେ 'ବାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ରହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବ ସଂପନ୍ନ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ; 8ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର, କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ?