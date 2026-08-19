ଓଡ୍ରାଫ-ଅଗ୍ନିଶମର ମିଳିତ ଅପରେସନ, ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସେବାଶ୍ରମର ୨୫୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
କୂଳସାହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 19, 2026 at 1:41 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି... ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଘେରରେ ଫସିଗଲା ୨୫୫ଟି କୋମଳମତି ଜୀବନ । ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଡଙ୍ଗାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା । ପରିଶେଷରେ 3 ଦିନ ବନ୍ୟାଜଳ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୂଳସାହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ୨୫୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରୁ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପର ମହଲାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସେବାଶ୍ରମ ଚାରିପାଖରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରି ଯାଇଥିଲା । ବିପଦକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଡଙ୍ଗାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପର ମହଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ରୋତ କମିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନହେବା ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ନଦୀ ପାର୍ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା ।
ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ:
୩ ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାର ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେବାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହିତ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର:
ଗତ ୩ ଦିନ ଧରି ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରିବା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ହସ ଫେରିଆସିଛି । ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ହେଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ । ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବକୃଷ୍ଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍
ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା