ETV Bharat / state

ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି' ବାର୍ଷିକ 2900 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି; ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଲୋଚନା ହେବ କହିଲେ କେଏମସି ଅଧିକାରୀ

କଟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନ ପରଠୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ଫି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Student protest
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ସ୍ଥାନୀୟ କେଏମସି ବିକାଶ ଭବନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ୪ ଦଫା ଦାବିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନବ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେୟ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)


ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି' ଦେୟମୁକ୍ତ ଦାବି-
ସରକାରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା । ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା କଟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫିସ୍ । ପାଠ ପଢିବୁ ନାଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ । ଆଉ ସହିବାର ସୀମା ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସି ମାଗୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ । ଯାହାର କାରଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫି' । ଏକାଥରକେ ବାର୍ଷିକ 2900 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

Student protest
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)



ସ୍ୱାଗତ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ ଏପରି ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ କହିଁକି 3 ହଜାର କରାଗଲା ସେନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ନିୟନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଲଗା ଫି ନନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Student protest
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେଠି ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ୨୨୫ ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ୪ ବର୍ଷ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି । କିନ୍ତୁ କଟକରେ ତାହାର ପୁରା ଓଲଟା । ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାଗାରରେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଯାହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ୍ୟ ।

Student protest
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର KG ରୁ PG ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛି ।

Student protest
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ପାଢ଼ୀ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଲେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଉପରେ ଏହା ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ତେଵେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

Student protest
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପକାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେଏମସି ଅଧିକାରୀ । କର୍ପୋରେସନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କେଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ସୋନା ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି ।

Student protest
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରେଭେନ୍ସାରେ ଜେନ ଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ: ଡାକ ସେବା ସହ ଗେମ୍ସ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କଫି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

STUDENTS PROTEST LIBRARY ISSUE
LIBRARY FEE HIKED
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି ବୃଦ୍ଧି
ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ
BISWANATH PANDIT CENTRAL LIBRARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.