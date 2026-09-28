ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି' ବାର୍ଷିକ 2900 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି; ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଲୋଚନା ହେବ କହିଲେ କେଏମସି ଅଧିକାରୀ
କଟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନ ପରଠୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ଫି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 28, 2026 at 8:50 PM IST
କଟକ: ସ୍ଥାନୀୟ କେଏମସି ବିକାଶ ଭବନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ୪ ଦଫା ଦାବିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନବ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେୟ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି' ଦେୟମୁକ୍ତ ଦାବି-
ସରକାରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା । ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା କଟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫିସ୍ । ପାଠ ପଢିବୁ ନାଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ । ଆଉ ସହିବାର ସୀମା ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସି ମାଗୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ । ଯାହାର କାରଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫି' । ଏକାଥରକେ ବାର୍ଷିକ 2900 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ସ୍ୱାଗତ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ ଏପରି ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ କହିଁକି 3 ହଜାର କରାଗଲା ସେନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ନିୟନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଲଗା ଫି ନନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେଠି ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ୨୨୫ ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ୪ ବର୍ଷ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି । କିନ୍ତୁ କଟକରେ ତାହାର ପୁରା ଓଲଟା । ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାଗାରରେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଯାହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ୍ୟ ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର KG ରୁ PG ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ପାଢ଼ୀ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଲେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଉପରେ ଏହା ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ତେଵେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପକାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେଏମସି ଅଧିକାରୀ । କର୍ପୋରେସନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କେଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ସୋନା ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରେଭେନ୍ସାରେ ଜେନ ଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ: ଡାକ ସେବା ସହ ଗେମ୍ସ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କଫି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ