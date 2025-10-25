ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ; ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ରୋଶନ କୁମାର। ସେ କୋଟାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ।
Published : October 25, 2025 at 9:37 PM IST
କୋଟା(ରାଜସ୍ଥାନ): କୋଟା ସହରରେ ଜଣେ କୋଚିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା, ସେ କୋଟାରେ NEET UG ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଟା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଆଜି (ଶନିବାର) ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
କୋଟା ଜବାହାର ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁର୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହଜନକ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷୀୟ ରୋଶନ କୁମାର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୋଟା ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ନଗରର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୋଶନ ସକାଳେ କବାଟ ନଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭାଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା କରିଥିବାରୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।"
"କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଶନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନଖୋଲିବାରୁ, ସେମାନେ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ୱାର୍ଡେନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚାବି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ରୋଶନଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ତା’ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୋଶନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ," ବୋଲି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁର୍ଜର କହିଛନ୍ତି।
ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁର୍ଜର କୁହନ୍ତି ଯେ, "ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ର କେବଳ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାକିମାନେ କୋଟାରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହତ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋଠରୀଟି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିନାହିଁ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନ