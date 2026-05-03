B.Tech ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ; ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ସହ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ବାପା-ମାଆ
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ । ରାଗିଂ ସହ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : May 3, 2026 at 3:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବି.ଟେକ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଇଁ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାତିରେ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ଆଜି (ରବିବାର) ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଗିଂ ସହ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା:
ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ବସନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, କଲେଜରେ ସିନିୟର୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ରାଗିଂ । ସେ ଶନିବାର ରାତି ୧୦ଟାରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭଲରେ କଥା ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ରାତି ୧୧ଟାରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଜୀବନ ହାରି ପାରିବ ? କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଉ ନ ଥିଲେ । ମୋ ପୁଅ କ୍ଲାସ୍ ଓ୍ୱାନ୍ ଅଫିସର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଗଲା ।"
"କଲେଜରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା":
ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ମା' କହିଛନ୍ତି,"କଲେଜରେ ମୋ ପୁଅକୁ ରାଗିଂ କରାଯାଉଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ବି ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା । ତେଣୁ ପୁଅ ବାହାରୁ କିଣି ଖାଉଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହଷ୍ଟେଲ୍ ଖାଇବା ନ ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ଛତୁଆ ଖାଉଥିଲା । କଲେଜରେ ପୁଅକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।"
ଏନେଇ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ବସନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କଲେଜରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଗିଂ କରି ଉସୁକାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଅପମୃତ୍ୟୁକୁ ବଦଳାଇ BNS ଦଫା ୧୦୮ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା)ରେ ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ।"
ରାତିରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଥିଲା:
ଶନିବାର ରାତିରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଲେଜ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଛାତ୍ରମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ କିଛି ସହପାଠୀ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର