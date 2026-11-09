ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 9, 2026 at 10:58 PM IST
Student dies in school, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନ ଆୟତନ ସ୍ଥିତ କମଳା ଆଦର୍ଶ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରୂପା ବେହେରା ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ଟଳିପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦେଇଆଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱରୂପା ଆଜି (ସୋମବାର) ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବେହୋସ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବଳ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲେ । ପରେ ଅଭିଭାବକ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘେରି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ପରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବେମାର ବା ରୋଗ ନଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର 'ଫିଡ୍ସ' ବେମାର ଥିବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାଉତ କୁହନ୍ତି,"ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ପିରିୟଡ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ କ୍ଲାସ ଭିତରେ 'ରସୁଣ ବାଣ' ପକାଇଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । ବିଶ୍ୱରୂପା ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଘର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିଲାଟି ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସହିତ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କଲ କରି କୁହା ଯାଇଥିଲା।ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାଟି ବାଣ ଆଣିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ନଥିଲୁ । ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନନେଇ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ନେଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଦୋଷ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ରଚିତା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି,"ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଆମେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛୁ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (ଅଟୋପ୍ସି) ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି; କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷକରେ ନିଲମ୍ବିତ 20 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କିରାଣୀଙ୍କ 3କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖୋଳତାଡ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - ଏଲଇଡି ଆଲୋକରେ ଫିକା ମାଟି ଦୀପ, ଦୀପାବଳିରେ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଦୀପ କାରିଗର, ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା