ସୂଚନା ଫଳକ ପଡି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ରାଜପଥ ଅବରୋଧ:ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଉଠିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ

ଉନ୍ନୀତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଛି ଛାତ୍ର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଏକ ସୂଚନାଫଳକର କିଛି ଅଂଶ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା ।

Student dies at ashram school of koraput, highway blocked
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 6:50 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 7:15 PM IST

କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ବୁଧବାର ସ୍କୁଲର ଏକ ଫଳକ ପଡି ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୂର୍ବତନ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ, କୋଟପାଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବୁଝାଶୁଝା କରିବା ପରେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୁନିଲ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସକାଳେ କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଢାମଣାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାନ୍ଧିନଗର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଛି ଛାତ୍ର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଏକ ସୂଚନାଫଳକର କିଛି ଅଂଶ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭତ୍ରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଘର ଗୁମୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଉନିଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ । ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (Etv Bharat)

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ରାସ୍ତାଅବରୋଧ

ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନବରଙ୍ଗପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, କୋଟପାଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ । ଆଜି ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାଶୁଝା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ ।

Student dies at ashram school of koraput, highway blocked
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (Etv Bharat)

ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ-ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ

ନବରଙ୍ଗପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି , ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । ଏକ ସାଇନବୋର୍ଡ ଖସି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ । ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ।

Student dies at ashram school of koraput, highway blocked
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (Etv Bharat)

ସେହିିପରି କୋଟପାଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ସାଇନବୋର୍ଡ ଖସି ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।

Student dies at ashram school of koraput, highway blocked
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ,କୋରାପୁଟ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

