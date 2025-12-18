ସୂଚନା ଫଳକ ପଡି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ରାଜପଥ ଅବରୋଧ:ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଉଠିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
ଉନ୍ନୀତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଛି ଛାତ୍ର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଏକ ସୂଚନାଫଳକର କିଛି ଅଂଶ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା ।
କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ବୁଧବାର ସ୍କୁଲର ଏକ ଫଳକ ପଡି ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୂର୍ବତନ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ, କୋଟପାଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବୁଝାଶୁଝା କରିବା ପରେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୁନିଲ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସକାଳେ କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଢାମଣାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାନ୍ଧିନଗର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଛି ଛାତ୍ର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଏକ ସୂଚନାଫଳକର କିଛି ଅଂଶ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭତ୍ରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଘର ଗୁମୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଉନିଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ । ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ରାସ୍ତାଅବରୋଧ
ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନବରଙ୍ଗପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, କୋଟପାଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ । ଆଜି ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାଶୁଝା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ ।
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ-ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ
ନବରଙ୍ଗପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି , ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । ଏକ ସାଇନବୋର୍ଡ ଖସି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ । ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ।
ସେହିିପରି କୋଟପାଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ସାଇନବୋର୍ଡ ଖସି ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।
