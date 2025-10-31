ସ୍କୁଲ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ନେଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସ୍କୁଲ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଗିଳି ଜଣେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : October 31, 2025 at 2:39 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ: ପିନ୍ କଣ୍ଟା ନେଲା ଜୀବନ । ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ପିନ୍ ଗିଳି ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୋବାତୋଟା ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ତୁଷାର ମିଶ୍ର, ସ୍କୁଲ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ପିନ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତୁଷାର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ।
ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଗିଳି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
12 ବର୍ଷୀୟ ତୁଷାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିଜ ଘର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ । ସେ ଫୁଲବାଣୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡାରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ତୁଷାର ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସ୍କୁଲ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ତୁଷାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ । ପାଣି ପିଇ ଦିଅ, କିଛି ହେବନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତୁଷାର ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏନେଇ ତାଙ୍କର ଅଜା ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାପା କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ କଣ୍ଟାଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେଠାରୁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର:
କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ପିନ୍ କଣ୍ଟାଟିକୁ ତୁଷାରଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମେ ପାରାଲିଟିକ ଆଟାକର ଶିକାର ହେବା ପରେ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତୁଷାରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜ ଗାଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ବାପାମାଆ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ପରିବାର:
ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହିତ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ ପୁଅକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାଆନ୍ତା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ତୁଷାରଙ୍କ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପିତା ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଏନେଇ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କାଳିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲରେ ମୋ ପୁଅ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡର ଏକ ପିନ୍ ଗିଳା ଦେଇଥିଲା । ଏ ବିଷୟରେ ସେ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ନଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବସିଲି । ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହାଲେ ମୋ ପୁଅ ତୁଷାରର ସଫଳତାର ସହ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଥାଆନ୍ତି ଓ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବଦୀନତା ଅବହେଳାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ଯାହା ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
'ରିଲ୍ ଜୀବନଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ'- ବଢୁଥିବା ରିଲ୍ ନିଶାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍
ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇନାହାନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟିଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ ଗଞ୍ଜାମ /କନ୍ଧମାଳ