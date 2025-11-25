ETV Bharat / state

ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନର ଡାକରାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ।

ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 25, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଗତ ୧୯ ଦିନ ଧରି କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆନଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଯାହାକି ଦୁଇ ଦିନର ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଜର କିପରି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।

ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV BHARAT ODISHA)


ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟଠର ଚାରିଟି ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ତିନିଟି ଆୟୁବେର୍ଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନର ଡାକରାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମିଓପାଥିକ ଓ ଆଙ୍କୁଶପୁର ସ୍ଥିତ କବିରାଜ ଅନନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା ଆୟୁର୍ବେଦ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।


ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ୱାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ଲାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଯାହାକି ପୁଣିଥରେ ଆୟୁଷ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ନେଇ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଛାତ୍ରସଂଘର ଆହ୍ବାନକ୍ରମେ ଦୁଇଟି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିଥିବା ନିୟମାବଳୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।


ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- 1) ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଆୟୁଷ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, 2) ଆୟୁଷ ପିଜି ଓ ପିଏଚ୍‌ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, 3) ହାଉସ ସର୍ଜନଙ୍କ ଡାଇନାମିକ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, 4) ସମସ୍ତ ଆୟୁଷ କଲେଜରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ, 5) ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍, 6) ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଦେବା, 7) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରିବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି।

ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦୁଇ ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇତିମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଓ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗତ ୬ ତାରିଖଠାରୁ ୧୯ ଦିନ ଧରି କଳାବ୍ୟାଜ୍‌ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମିଓପାଥିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଧାନମଣ୍ଡି, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଯୁକ୍ତି ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 12ଟି ବିଭାଗରେ 7293 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆୟୁଷ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
BIJU PATTNAIK HOMEOPATHIC COLLEGE
BRAHMAPUR HOMEOPATHIC COLLEGE
HOMEOPATHIC COLLEGE AGITATION
HOMEOPATHIC COLLEGE AGITATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.