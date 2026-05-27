ETV Bharat / state

NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ

ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ

Student Congress demands Dharmendra Pradhan's resignation over NEET question paper scandal
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Student Congress Protest on NEET, ଭୁବନେଶ୍ୱର: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଛାତ୍ର ଓ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଭିତରେ ପୋଲିସ କିଛି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।


ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୪ ଥର ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନା ବଦନାମ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ।"

ସେହିପରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଶ୍ୱ କହିଥିଲେ କି,"ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ।"


ସେହିପରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କରିଛି ।

ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ।
ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)
୨୦୨୬ NEET-UG ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିବାଦ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା କରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।ପେପେର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ CBI ଗିରଫ କରିଛି । ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- NEET ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ପରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜୀବନ ହାରିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଆଶାୟୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- NEET-UG 2026 ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଖୈରନାରଙ୍କ CBI ରିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ
CONGRESS PROTEST ON NEET
ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ
STUDENT CONGRESS PROTEST
STUDENT CONGRESS PROTEST ON NEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.