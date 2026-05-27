NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ
ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ
Published : May 27, 2026 at 10:00 PM IST
Student Congress Protest on NEET, ଭୁବନେଶ୍ୱର: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ।
ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଛାତ୍ର ଓ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଭିତରେ ପୋଲିସ କିଛି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୪ ଥର ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନା ବଦନାମ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ।"
ସେହିପରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଶ୍ୱ କହିଥିଲେ କି,"ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ।"
ସେହିପରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- NEET ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ପରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜୀବନ ହାରିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଆଶାୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- NEET-UG 2026 ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଖୈରନାରଙ୍କ CBI ରିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର