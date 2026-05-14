ETV Bharat / state

ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ: ଗୋଟିପୁ୍ଅ ନୃତ୍ୟକଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ନୃତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ନିସ୍ବାର୍ଥପର ଅବଦାନ, କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ?

ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ 'ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟକଳା' ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛି ।ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରର ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ଏହି କଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Struggling for Survival Guru Basant Maharana Selfless Fight to Keep Odishas Ancient Gotipua Dance Alive
ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ: ଗୋଟି ପୁ୍ଅ ନୃତ୍ୟକଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ନିସ୍ବାର୍ଥପର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅବଦାନ, ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି କେବେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 7:25 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

GOTIPUA DANCE CRISIS , ପୁରୀ: ଓଡି଼ଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସ ବହୁ ବିବିଧ ଓ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ । ଓଡି଼ଶାର ଲୋକକଳା, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଭାରତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟନୃତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ । ହେଲେ ସେହି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଜନକ 'ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟକଳା' ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସାହାଯ୍ଯ ଅଭାବରୁ ଏହି ଲୋକକଳା ଏକରକମ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହାତଗଣତି କିଛି ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଏହି କଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ? ଏହି ଧ୍ବଂସାଭିମୁଖୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡି଼ଆ ନୃତ୍ୟକଳା ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ଏନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...

ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ଓ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଭାସି ଆସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନର ବାସ୍ନା । ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୂ, ଚଉତିଶା କୁହେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଗାଥା । ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟକଳା । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିପାଟୀ ଓ ନିଆରା ଠାଣି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ । ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହି ନୃତ୍ୟ ଆଜି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ।

Goti Pua Dance Performance By Guru Basant Maharana and his disciples
ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି । ଯେଉଁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଅଭାବରେ ଅସ୍ଥିତ୍ବ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଳା । "ସରକାରୀ ସହାୟତା ବିନା ଏହି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢି କାହିଁକି ବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ?" ବୋଲି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ଶର୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।


ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:
'ଗୋଟି' ର ଅର୍ଥ ଏକ ବା ଜଣେ । ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ୧୫୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ମୁସଲମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦେବଦାସୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ସମାଧାନ ସ୍ବରୁପ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶ କରାଇ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା, ଦୋଳ, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଆଦି ଅବସରରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ।

Goti Pua Dance Performance
ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)


ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ ଗୁରୁକୁଳ:
ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା ଅନ୍ୟତମ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ । ମାତ୍ର ୪ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାଗୁଣି ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ । ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରଘୁରାଜପୁରରେ 'ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ ଗୁରୁକୁଳ' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ସହିତ କୁନି କୁନି କଳାକାରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଆଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାଗଣାରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

Guru Basant Maharana and Goti Pua dance artists
ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ଓ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ବିଦେଶରେ ଅନେକ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜକୁ ଯାଇ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । କଳା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Goti Pua Dance Performance
ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗୁରୁଙ୍କ ଆୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ:
ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗୁରୁକୂଳରେ ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ । ଏହି ଗୁରୁକୁଳରେ ୫୫ ଜଣ ପିଲା ରହି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା, ପାଠପଢ଼ା ସମେତ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ନିଜେ ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଆୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଏହି ଗୁରୁକୁଳରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ।

Students are being trained by Guru Basant Maharana
ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ନୃତ୍ୟକଳା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ:
ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା, ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏନେଇ ସେ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଗୁରୁକୁଳକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ, ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Guru Basant Maharana
ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟି ପୁଅ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନା ଦାବି:
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗୋଟିପୁଅକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଦିନକୁ ୫ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନୃତ୍ୟାଭାସ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ନାଚିବା, ଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଣୁ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କଳାକାର ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଗୁରୁକୁଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୋଟି ପୁଅ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ରହି ସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ।

Abhinna Sunder Gotipua nrutya parishad
ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ ଗୁରୁକୁଳ (ETV Bharat Odisha)




ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ:
ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁକୁଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ଯ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ କେବଳ କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନ ମିଳିବ ତେବେ କିଭଳି ଏହି କଳା ବଞ୍ଚିବ? ଗୁରୁକୁଳରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଭରଣପୋଷଣ କରି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବହୁତ୍ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।"

Goti Pua Dance Performance
ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ:
ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ସ୍ଵରୂପ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫଳରେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ । ଭଲ ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଏହି କଳା ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି । ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଗୁରୁକୁଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ।" ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଏଭଳି ଅବଦାନ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ।

Goti Pua Dance Performance By Guru Basant Maharana's disciples
ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ । ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ଗୋଟିପୁଅ କଳା, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ଶର୍ମା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି



କୋମଳ ବୟସରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ:
ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କୋମଳ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ୪ ରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀର୍ଘ ୨୧ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି । ଏହି ନୃତ୍ୟକଳା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସହଜ ହୋଇଯାଏ," ବୋଲି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର କହିଛନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା:
ପ୍ରତିଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା ନୃତ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ 30ଟି ଦେଶରେ ଆମେ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିସାରିଛୁ । ମାତ୍ର ସମୟ ସହିତ ଏହାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଏହାର ମହତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତତ୍‌ସହିତ ନୃତ୍ୟଗୁରୁକୂଳ ଗୁଡିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ମାଗଣା ରହିବା, ଖାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।

Guru Basant Maharana is being honored
ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ମହାରଣା (ETV Bharat Odisha)

ଓଡି଼ଶା ମାଟିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂଘର୍ଷ କରିବା ନିହାତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି । ଏହି ନୃତ୍ୟକଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ସରକାର ଏହି ନୃତ୍ୟକଳା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କଳାକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନୃତ୍ୟକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିଲେ, ଏହି କଳା ନବଜୀବନ ପାଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍' ଯୋଗେଶ୍ୱର-ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର

ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼

ବଲିଉଡରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଜଲୱା; କଲେଜ ଡ୍ରପ ଆଉଟରୁ ଧୁରନ୍ଧର VFX ସୁପରଭାଇଜର, କେମିତି ଥିଲା ଧ୍ରୁତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯାତ୍ରା..

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RAGHURAJPUR GOTIPUA GURUKUL
GOTIPUA DANCE ODISHA
GURU BASANT MAHARANA
ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁର
GOTIPUA DANCE CRISIS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.