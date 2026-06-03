ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବଦଳାଇଦେଲା ଭାଗ୍ୟ ! ଘରସଂସାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି OAS ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତା
ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ । ଆର୍ଥିକ ଅନଟନକୁ ଏଡାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମା' । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : June 3, 2026 at 3:49 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: "ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥ ଥାଏ, ସେଠି ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।" ସମାଜରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାହ ପରେ ନାରୀର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର । ଜଣେ ସାଧାରଣ କାଠ ମହାରଣା (କରିଗର) ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଗରିବୀର ତାଡ଼ନା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମା' ସଙ୍ଗୀତା ସେଠୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (OAS)ରେ ୧୧୩ ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ । ତେବେ ଛୋଟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତା ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି ଆଶାର କିରଣ ।
ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ-
ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାଠ ମହାରଣା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ । ହେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆକାଶ ଭଳି ଉଦାର । ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗାର ସହରର ବଇଁଶୀଧର ପ୍ରଧାନ । ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗୀତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତା କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବଇଁଶୀଧର । ସଂସାରର ବୋଝ ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ହତୋତ୍ସାହିତ କରିନାହାନ୍ତି ବଇଁଶୀଧର । ଓଲଟା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗରିବ ପରିବାର ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତ ୩, ପରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପିଜି ଏବଂ ଶେଷରେ OAS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ନିଶ୍ୱାର୍ଥପର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ । ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷର କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବଇଁଶୀଧର ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି । ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଙ୍ଗୀତା ୧୧୩ ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ବଇଁଶୀଧରଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ।
ସମାଜ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ-
ସତରେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଛନ୍ତି ବଇଁଶୀଧର ପ୍ରଧାନ । ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣର ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି । ଯାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ।
ବଡ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ-
ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ ପରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ପାଠ ପଢିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେବା ଉପରେ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାଇଁ । ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଠ ପଢିବା ସହିତ ବଡ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢା ନଛାଡିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ଦମ୍ଭିଲା କଥା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ଏପରିକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଫେଲ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3ୟ ଥରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା ।
OAS ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ମୋର ଵିଵାହ ହୋଇଗଲା । ଵିଵାହ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି । ହେଲେ ମୋର ସ୍ଵାମୀ କହିଲେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରନାହିଁ । ତମେ ପାଠ ପଢ । ମୋ ସ୍ଵାମୀ ମତେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରାଇବା ସହ ପିଜି ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ଏଥିରେ ମୋ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ।"
ଓଏଏସ୍ ଚାକିରି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ କହିଥିଲି-
ଓଏଏସ୍ ସଙ୍ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସ୍ବାମୀ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ । ସେ କାଠ କାମ କରନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଆମ ପାରିବାର ଚଳୁଥିଲା । ଆର୍ଥିକା ସଙ୍କଟ ବହୁତ ରହୁଥିଲା । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ମୋର ପାଠ ପଢାରେ ହିଁ ସରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ଏହି ପାଠ ପଢା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ । ହେଲେ ସ୍ବାମୀ କହୁଥିଲେ ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ତୁମେ କେବଳ ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ । ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । କାରଣ ମୋର ସ୍ବାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ତାହା ଆଜି ଭଗବାନ ଓ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ।"
ଓଡିଶାରେ ବଡ ଚାକିରି କରି ଦେଖାଅ-
ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ବଇଁଶୀଧର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାଠ କାମ କରିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ । ମୋ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି । ବାହାଘରେ ପରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ପାଠ ପଢି ଏମିତି ଏକ ଚାକିରି କର ଯାହା ଓଡିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ହୋଇଥିବ । ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ସବୁ ବେଳେ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟୋକ ଦିନ ସକଳୁ ଉଠି ଦୁହେଁ ଘର କାମ କରିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାମକୁ ଚାଲି ଯାଏ । ସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଅଭାବ ଅନଟନ ବହୁତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ବି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ । ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ଭଳ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।"
ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିଲି-
ସେପଟେ ଏନେଇ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୟାନିଧି ସୁନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଇଁଶୀ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ବଇଁଶୀ ବହୁତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି । ସକାଳୁ ବଇଁଶୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରନ୍ତି । ସେହି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ନିଜର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନେଉଥିଲେ । ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଘର ବାହାରେ ବସି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 14ତମ ସ୍ଥାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଓମ ପ୍ରକାଶ; ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାଡି OAS ହେବାକୁ କାହିଁକି ମନ ବଳାଇଲେ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି