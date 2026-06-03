ETV Bharat / state

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବଦଳାଇଦେଲା ଭାଗ୍ୟ ! ଘରସଂସାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି OAS ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତା

ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ । ଆର୍ଥିକ ଅନଟନକୁ ଏଡାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମା' । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ

ODISHA CIVIL SERVICE EXAM
ଘରସଂସାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି OAS ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 3:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: "ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥ ଥାଏ, ସେଠି ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।" ସମାଜରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାହ ପରେ ନାରୀର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର । ଜଣେ ସାଧାରଣ କାଠ ମହାରଣା (କରିଗର) ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଗରିବୀର ତାଡ଼ନା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମା' ସଙ୍ଗୀତା ସେଠୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (OAS)ରେ ୧୧୩ ନମ୍ବର ର‍୍ୟାଙ୍କ ରଖି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ । ତେବେ ଛୋଟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତା ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି ଆଶାର କିରଣ ।

ଘରସଂସାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି OAS ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତା (ETV Bharat Odisha)

ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ-

ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାଠ ମହାରଣା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ । ହେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆକାଶ ଭଳି ଉଦାର । ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗାର ସହରର ବଇଁଶୀଧର ପ୍ରଧାନ । ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗୀତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତା କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବଇଁଶୀଧର । ସଂସାରର ବୋଝ ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ହତୋତ୍ସାହିତ କରିନାହାନ୍ତି ବଇଁଶୀଧର । ଓଲଟା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗରିବ ପରିବାର ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତ ୩, ପରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପିଜି ଏବଂ ଶେଷରେ OAS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ନିଶ୍ୱାର୍ଥପର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ । ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷର କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବଇଁଶୀଧର ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି । ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଙ୍ଗୀତା ୧୧୩ ନମ୍ବର ର‍୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ବଇଁଶୀଧରଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ।

Struggles to Success story OAS SANGITA SETHI
କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବଇଁଶୀଧର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ସମାଜ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ-

ସତରେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଛନ୍ତି ବଇଁଶୀଧର ପ୍ରଧାନ । ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣର ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି । ଯାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ।

ବଡ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ-

ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ ପରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ପାଠ ପଢିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେବା ଉପରେ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାଇଁ । ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଠ ପଢିବା ସହିତ ବଡ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢା ନଛାଡିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ଦମ୍ଭିଲା କଥା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ଏପରିକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଫେଲ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3ୟ ଥରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା ।

Struggles to Success story OAS SANGITA SETHI
ଘରସଂସାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି OAS ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତା (ETV Bharat Odisha)

OAS ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ମୋର ଵିଵାହ ହୋଇଗଲା । ଵିଵାହ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି । ହେଲେ ମୋର ସ୍ଵାମୀ କହିଲେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରନାହିଁ । ତମେ ପାଠ ପଢ । ମୋ ସ୍ଵାମୀ ମତେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରାଇବା ସହ ପିଜି ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ଏଥିରେ ମୋ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ।"

ଓଏଏସ୍ ଚାକିରି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ କହିଥିଲି-

ଓଏଏସ୍ ସଙ୍ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସ୍ବାମୀ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ । ସେ କାଠ କାମ କରନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଆମ ପାରିବାର ଚଳୁଥିଲା । ଆର୍ଥିକା ସଙ୍କଟ ବହୁତ ରହୁଥିଲା । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ମୋର ପାଠ ପଢାରେ ହିଁ ସରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ଏହି ପାଠ ପଢା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ । ହେଲେ ସ୍ବାମୀ କହୁଥିଲେ ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ତୁମେ କେବଳ ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ । ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । କାରଣ ମୋର ସ୍ବାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ତାହା ଆଜି ଭଗବାନ ଓ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ।"

Struggles to Success story OAS SANGITA SETHI
ଘରସଂସାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି OAS ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତା (ETV Bharat Odisha)

ଓଡିଶାରେ ବଡ ଚାକିରି କରି ଦେଖାଅ-

ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ବଇଁଶୀଧର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାଠ କାମ କରିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ । ମୋ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି । ବାହାଘରେ ପରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ପାଠ ପଢି ଏମିତି ଏକ ଚାକିରି କର ଯାହା ଓଡିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ହୋଇଥିବ । ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ସବୁ ବେଳେ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟୋକ ଦିନ ସକଳୁ ଉଠି ଦୁହେଁ ଘର କାମ କରିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାମକୁ ଚାଲି ଯାଏ । ସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଅଭାବ ଅନଟନ ବହୁତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ବି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ । ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳେ ଭଳ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।"

ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିଲି-

ସେପଟେ ଏନେଇ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୟାନିଧି ସୁନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଇଁଶୀ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ବଇଁଶୀ ବହୁତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି । ସକାଳୁ ବଇଁଶୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରନ୍ତି । ସେହି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ନିଜର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନେଉଥିଲେ । ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଘର ବାହାରେ ବସି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 14ତମ ସ୍ଥାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଓମ ପ୍ରକାଶ; ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାଡି OAS ହେବାକୁ କାହିଁକି ମନ ବଳାଇଲେ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଠ ପଢାଇ OAS କରାଇଲେ ସ୍ୱାମୀ
କାଠମିସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବଇଁଶୀଧର ପ୍ରଧାନ
OAS RESULT
HUSBAND EDUCATED WIFE
ODISHA CIVIL SERVICE EXAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.