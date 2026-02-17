ETV Bharat / state

ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ: ମୀରାରାଣୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ । ଅନାଥାଶ୍ରମରେ କଟିଥିଲା ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ । ବେଳେବେଳେ ତୋରାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ସେ କୁହନ୍ତି 'ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଠି, ସଫଳତା ସେଇଠି'।

INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 5:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA RUGBY PLAYER SUCCESS STORY ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦାନା ଲାଗି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସଂଘର୍ଷ । ମା' ସ୍ନେହ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ୟଜୀବନ କଟିଥିଲା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ । ଶୈଶବର ତାଡନାରୁ ଆଗକୁ ବଢି ସଫଳତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ବାପା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ । ହେଲେ ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା । ସଂଘର୍ଷ, ସଫଳତା ରୂପ ନେଇ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲା । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲଗାତର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ନିଜସ୍ଵ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ କାହାଣୀ ।

ଆଶ୍ରମ ପାଲଟିଥିଲା ମୀରାଙ୍କ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ :

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ଅଧିକାଂଶ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବା ଅଂଶବିଶେଷ । ଛୋଟ ସହର, ନିପଟ ମଫସଲ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନା ଓ ଅଭାବକ୍ଳିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଅନେକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଭଳି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ରଗବୀର ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଉଦାହରଣ । ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା କୌଣସି ପରୀ ରାଇଜର କାହାଣୀଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ । ଅବହେଳିତ ଓ ଉପେକ୍ଷିତ ଇଲାକାରେ ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଅଭାବ ଭିତରେ ବିତିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ । ବୋଉ ବୋଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା’ଙ୍କୁ ସେ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ । ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପାଲଟିଥିଲା ମୀରାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ । ଖେଳ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାନ୍ତାଳୀ ଝିଅ ମୀରା ଆଜି ବନିଛନ୍ତି ରଗବୀ ଦୁନିଆର ରାଣୀ । ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିହୁଏ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୁଷ ରଗବୀ ଟିମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଜୀବନ:ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶିଶୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ରଗବୀ ଖେଳିବା କିଛି କମ୍ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ । କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା କିସ(KISS)ରେ ପାଦ ଥାପିବା ପରେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଛାଡି 2006ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଲାଜୁଆ ପ୍ରକୃତିର ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଲାଗି ବର୍ଷେ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ।
INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ରଗବୀ ବିଜୟିନୀ ମୀରାରାଣୀ:

2007 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ରଗବୀ ଟିମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ରଗବୀ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା । ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ସମୟରୁ ରଗବୀ ଖେଳକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ମୀରା । ଆଉ ଏବେ ବାକି ସବୁ ଇତିହାସ । 7 ଥର ଜାତୀୟ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ସଦସ୍ୟ । 12 ଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 5 ଥର ପଦକ ବିଜୟିନୀ ଦଳର ସେ ସଦସ୍ୟ । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟା ଭଳି ବିରଳ ସଫଳତା ମୀରାରାଣୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ।

INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କଟିଛି ମୀରାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ :

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଷିପୁରା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ହେମ୍ବ୍ରମ । ପତ୍ନୀ ସୀତା ହେମ୍ବ୍ରମ, 5 ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ତେଲଲୁଣ ସଂସାର । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ 3 ଝିଅ ଓ 2 ପୁଅ । ବଡ଼ ପୁଅ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ପରେ ଭଉଣୀ ଦୁଲାରୀ, ସାନ ଭାଇ ରାଜକିଶୋର ଓ ମୀରାରାଣୀ, ଜବାରାଣୀ । ଚାଷ ବାସ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ହଠାତ୍ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ । ଅଚାନକ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 5 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାଇବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କାରଣ ଜବାରାଣୀ 6 ମାସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 3 ବର୍ଷ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ ଥିଲା । କେହି କାହାର ସାହାରା ବନିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା । 5 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୀରାରାଣୀ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ । ଖୁବ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଦୃଢ଼ମନା ।

INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସିଙ୍ଗାପୁର :ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ଦମ୍ପତି ମୀରାରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୀରାଙ୍କ ବାପା ସେଠାକୁ ଆସି ନିଜର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ । ଏହାରି ଭିତରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ପୈତୃକ ଗାଁ ଗୋପାଳପୁର ଛାଡ଼ି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର । ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗା ଏକ ଖଣିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ 5 ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିସ (Kalinga Institute of Social Sciences ) ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା । ଏକ ଚମକହୀନ, ରଙ୍ଗହୀନ ଓ ଉତ୍ସାହବିହୀନ ଜୀବନ ପରେ କିସ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାର ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ମୀରାଙ୍କୁ । ଖେଳ ସହ ପଢା ଜାରୀ ରଖିଥିଲେ ସେ । 2012 ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ, 2014ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, 2017 ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୀରା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 2019ରେ ବି.ପି.ଏଡ଼ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ମୀରା ।
INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେବାର ଅସଲ ଉଦାହରଣ :2010 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ମୀରା । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା । 2012ରେ ମୀରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଦେଶରୁ ଦେଶ ଉଡ଼ି ବୁଲି ଏକାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ଏସିଆ ରଗବୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକାର୍ତ୍ତା, ଲାଓସର ଭାଇଣ୍ଟାଇନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ, ଫିଲିଫାଇନ୍ସର ମାନିଲା ଭଳି ଦେଶରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ସେ । ଦିନେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଯୋଜନାରେ ଥିବା ମୀରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ହରାଇବାର ଇତିହାସ ରଚିଲେ । ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଅସଲ ଉଦାହରଣ ।
INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ପୁରୁଷ ରଗବୀ ଟିମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ି ଜୀବନକୁ କେତେ ବଡ଼ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆହତ କାରଣରୁ 2021ରୁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତାମୂଳକ ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ପାଇଥିବା ସଫଳତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବାଣ୍ଟି ସେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ସଂପ୍ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୀରାରାଣୀ ।

INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଜିରୋରୁ ହିରୋ ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଠି, ସଫଳତା ସେଇଠି :ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ କୁହନ୍ତି," ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ଶିବିରରେ ଥିବାବେଳେ ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲି । ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ମନର ଭାବନାକୁ ମନରେ ଚାପି ଦେଇ ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲି । ବାପା, ମାଆ ଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ । ସମୟ ଥିଲା ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲୁ । ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିବା ଛଡା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା । ଅନାଥ ଅଶ୍ରାମରେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲୁ । ଏମିତି ଦିନ ଆସିଛି ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ତୋରାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଭଉଣୀ 5 ଜଣ ବେଶ୍ ଭଲରେ ଅଛୁ । ଚାକିରି କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରିଛୁ । ଜୀବନ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ରଗବୀ ଖେଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ କମାଇଛି । ଏତିକି କହିବି, ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଠି, ସଫଳତା ସେଇଠି ।"
INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ ମୀରା :ମୀରାରାଣୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଇ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି,"ଛୋଟ ବେଳୁ ମାଆ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ । ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବାପା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିଥିଲେ । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ । ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମୀରା ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ । କାରଣ ଛୋଟ ବେଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାମ ସେ କରିଛି । ତେଣୁ ସଶକ୍ତ ମାନସିକତା ସହ ଭଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ । ସ୍କିଲରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।"
INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ସମର୍ପଣ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ ମୀରାଙ୍କ ୟୁଏସପି:

INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କ କୋଚ ରୁଦ୍ରକେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ରନିଂ ସ୍କିଲ ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦେଖି ଆମେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ରଗବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲୁ । ଟ୍ୟାଗ ରଗବୀରେ ମୀରାରାଣୀ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଖର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୀରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି । ଖେଳ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ ମୀରାଙ୍କ ୟୁଏସପି । ସେଥିପାଇଁ ମୀରା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ଖେଳ ସହ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ମୀରା ଆଗୁଆ ।"

INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
INTERNATIONAL RUGBY PLAYER MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ନେକ ଗର୍ଲ ‘ନିହାରିକା’; ନିର୍ଭୟରେ ଧରୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ, ପୋଲିସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦିନେ ଥିଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଏବେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ; ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁଇ ସ୍ବୟଂସିଦ୍ଧା ରୀତାଞ୍ଜଳି ଓ ସନ୍ତୋଷିନୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାଉଁଶ କାରିଗରୀରେ ସମର୍ପିତ ସରୋଜିନୀ; ୧୫୦୦ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିମ, ୫୦ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MEERA RANI HEMBRAM BIOGRAPHY
KISS ODISHA
WOMAN SPORTS ACHIEVER MEERA RANI
ରଗବୀ ଖେଳାଳୀ ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ
ODISHA RUGBY PLAYER SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.