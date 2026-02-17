ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ: ମୀରାରାଣୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
ODISHA RUGBY PLAYER SUCCESS STORY ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦାନା ଲାଗି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସଂଘର୍ଷ । ମା' ସ୍ନେହ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ୟଜୀବନ କଟିଥିଲା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ । ଶୈଶବର ତାଡନାରୁ ଆଗକୁ ବଢି ସଫଳତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ବାପା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ । ହେଲେ ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା । ସଂଘର୍ଷ, ସଫଳତା ରୂପ ନେଇ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲା । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲଗାତର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ନିଜସ୍ଵ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଖେଳାଳି ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ କାହାଣୀ ।
ଆଶ୍ରମ ପାଲଟିଥିଲା ମୀରାଙ୍କ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ :
ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ଅଧିକାଂଶ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବା ଅଂଶବିଶେଷ । ଛୋଟ ସହର, ନିପଟ ମଫସଲ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନା ଓ ଅଭାବକ୍ଳିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଅନେକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଭଳି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ରଗବୀର ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଉଦାହରଣ । ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା କୌଣସି ପରୀ ରାଇଜର କାହାଣୀଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ । ଅବହେଳିତ ଓ ଉପେକ୍ଷିତ ଇଲାକାରେ ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଅଭାବ ଭିତରେ ବିତିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ । ବୋଉ ବୋଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା’ଙ୍କୁ ସେ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ । ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପାଲଟିଥିଲା ମୀରାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ । ଖେଳ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାନ୍ତାଳୀ ଝିଅ ମୀରା ଆଜି ବନିଛନ୍ତି ରଗବୀ ଦୁନିଆର ରାଣୀ । ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିହୁଏ ନାହିଁ ।
ପୁରୁଷ ରଗବୀ ଟିମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଜୀବନ:
ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶିଶୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ରଗବୀ ଖେଳିବା କିଛି କମ୍ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ । କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା କିସ(KISS)ରେ ପାଦ ଥାପିବା ପରେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଛାଡି 2006ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଲାଜୁଆ ପ୍ରକୃତିର ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଲାଗି ବର୍ଷେ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ।
ରଗବୀ ବିଜୟିନୀ ମୀରାରାଣୀ:
2007 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ରଗବୀ ଟିମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ରଗବୀ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା । ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ସମୟରୁ ରଗବୀ ଖେଳକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ମୀରା । ଆଉ ଏବେ ବାକି ସବୁ ଇତିହାସ । 7 ଥର ଜାତୀୟ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ସଦସ୍ୟ । 12 ଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 5 ଥର ପଦକ ବିଜୟିନୀ ଦଳର ସେ ସଦସ୍ୟ । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟା ଭଳି ବିରଳ ସଫଳତା ମୀରାରାଣୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ।
ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କଟିଛି ମୀରାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ :
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଷିପୁରା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ହେମ୍ବ୍ରମ । ପତ୍ନୀ ସୀତା ହେମ୍ବ୍ରମ, 5 ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ତେଲଲୁଣ ସଂସାର । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ 3 ଝିଅ ଓ 2 ପୁଅ । ବଡ଼ ପୁଅ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ପରେ ଭଉଣୀ ଦୁଲାରୀ, ସାନ ଭାଇ ରାଜକିଶୋର ଓ ମୀରାରାଣୀ, ଜବାରାଣୀ । ଚାଷ ବାସ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ହଠାତ୍ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ । ଅଚାନକ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 5 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାଇବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କାରଣ ଜବାରାଣୀ 6 ମାସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 3 ବର୍ଷ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ ଥିଲା । କେହି କାହାର ସାହାରା ବନିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା । 5 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୀରାରାଣୀ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ । ଖୁବ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଦୃଢ଼ମନା ।
ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସିଙ୍ଗାପୁର :
ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ଦମ୍ପତି ମୀରାରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୀରାଙ୍କ ବାପା ସେଠାକୁ ଆସି ନିଜର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ । ଏହାରି ଭିତରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ପୈତୃକ ଗାଁ ଗୋପାଳପୁର ଛାଡ଼ି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର । ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗା ଏକ ଖଣିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ 5 ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିସ (Kalinga Institute of Social Sciences )
ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା । ଏକ ଚମକହୀନ, ରଙ୍ଗହୀନ ଓ ଉତ୍ସାହବିହୀନ ଜୀବନ ପରେ କିସ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାର ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ମୀରାଙ୍କୁ । ଖେଳ ସହ ପଢା ଜାରୀ ରଖିଥିଲେ ସେ । 2012 ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ, 2014ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, 2017 ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୀରା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 2019ରେ ବି.ପି.ଏଡ଼ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ମୀରା ।
ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେବାର ଅସଲ ଉଦାହରଣ :
2010 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ମୀରା । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା । 2012ରେ ମୀରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଦେଶରୁ ଦେଶ ଉଡ଼ି ବୁଲି ଏକାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ଏସିଆ ରଗବୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକାର୍ତ୍ତା, ଲାଓସର ଭାଇଣ୍ଟାଇନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ, ଫିଲିଫାଇନ୍ସର ମାନିଲା ଭଳି ଦେଶରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ସେ । ଦିନେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଯୋଜନାରେ ଥିବା ମୀରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ହରାଇବାର ଇତିହାସ ରଚିଲେ । ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଅସଲ ଉଦାହରଣ ।
ପୁରୁଷ ରଗବୀ ଟିମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ି ଜୀବନକୁ କେତେ ବଡ଼ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆହତ କାରଣରୁ 2021ରୁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତାମୂଳକ ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ପାଇଥିବା ସଫଳତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବାଣ୍ଟି ସେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ସଂପ୍ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୀରାରାଣୀ ।
ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଠି, ସଫଳତା ସେଇଠି :ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ମୀରାରାଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ
କୁହନ୍ତି," ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ଶିବିରରେ ଥିବାବେଳେ ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲି । ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ମନର ଭାବନାକୁ ମନରେ ଚାପି ଦେଇ ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲି । ବାପା, ମାଆ ଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ । ସମୟ ଥିଲା ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲୁ । ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିବା ଛଡା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା । ଅନାଥ ଅଶ୍ରାମରେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲୁ । ଏମିତି ଦିନ ଆସିଛି ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ତୋରାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଭଉଣୀ 5 ଜଣ ବେଶ୍ ଭଲରେ ଅଛୁ । ଚାକିରି କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରିଛୁ । ଜୀବନ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ରଗବୀ ଖେଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ କମାଇଛି । ଏତିକି କହିବି, ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଠି, ସଫଳତା ସେଇଠି ।"
ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ ମୀରା :
ମୀରାରାଣୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଇ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି,"ଛୋଟ ବେଳୁ ମାଆ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ । ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବାପା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିଥିଲେ । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛୁ । ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମୀରା ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ । କାରଣ ଛୋଟ ବେଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାମ ସେ କରିଛି । ତେଣୁ ସଶକ୍ତ ମାନସିକତା ସହ ଭଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ । ସ୍କିଲରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।"
ସମର୍ପଣ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ ମୀରାଙ୍କ ୟୁଏସପି:
ସେପଟେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କ କୋଚ ରୁଦ୍ରକେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ରନିଂ ସ୍କିଲ ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦେଖି ଆମେ ମୀରାରାଣୀଙ୍କୁ ରଗବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲୁ । ଟ୍ୟାଗ ରଗବୀରେ ମୀରାରାଣୀ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଖର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୀରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି । ଖେଳ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ ମୀରାଙ୍କ ୟୁଏସପି । ସେଥିପାଇଁ ମୀରା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ଖେଳ ସହ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ମୀରା ଆଗୁଆ ।"
