ETV Bharat / state

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ବଦଳି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ

ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Strict orders from the Finance Department; Salary will be stopped if the transfer order is not followed
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ବଦଳି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 9:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

GOVT STRICT AGAINST TRANSFER, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟିଂରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ନେଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଖିଲାପି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଦରମା ବନ୍ଦ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବଦଳି ହୋଇଥିବା OFS-I (JB) ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୧୭ ଜୁଲାଇରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଉପ ସଚିବ ଏସ୍. ସିଂ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, "ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟିଂରୁ ଅବମୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନଚେତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଦରମା ବନ୍ଦ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"

Strict orders from the Finance Department; Salary will be stopped if the transfer order is not followed
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ବଦଳି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)


ନୂତନ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦ ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ ନଦେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଭ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୨୦ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେବେନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ୨୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବଦଳି ନୀତିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ବଦଳି ଓ ପଦସ୍ଥାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା । ପରେ ୧୯ ମେ ଏବଂ ୧୮ ଜୁନରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆଦେଶ ଜାରି କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଭ୍ ହୋଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ, କିଛି OFS-I (JB) ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଅବମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । କିମ୍ବା ନୂତନ ପଦସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ସରକାର ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଆଦେଶର ଜାଣିଶୁଣି ଅବମାନନା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ, ଯାଇଥିଲା ୧୨ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୧୫ ଦିନରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲକୁ ରାଜ୍ୟକୁ NHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA GOVT STRICT AGAINST TRANSFER
FINANCE DEPARTMENT ORDER
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବଦଳି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
GOVT STRICT AGAINST TRANSFER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.