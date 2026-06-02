ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : June 2, 2026 at 10:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ ବିଭାଗକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ୨୪ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୪ ମେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୈଠକରେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ସିପିପି ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ପ୍ରତି ୟୁନିଟକୁ ୫୫ ପଇସା ହାରକୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରତିଶତ ଆଧାରିତ ‘ଏଡ୍ ଭାଲୋରେମ୍’ ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣାଯିବ । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ପାଇଁ ଉର୍ଜା ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ଜଳ ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଜଳାଶୟ ରକ୍ଷାଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଧାର କରି ଶିଳ୍ପ ଜଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ବକେୟା ଜଳ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବକେୟା ଜଳ କର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ନିୟମିତ ନଜରଦାରି ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଡିସି-କମ୍-ଏସିଏସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର