ETV Bharat / state

SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳିରେ ରୋକ, ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ସିଏସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍‌ ରିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Strict instructions for SIR preparation
SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳିରେ ରୋକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ଓ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳିରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । ଖାଲି ପଦ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟଶିଟ ଜାରି କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍‌ ରିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସିଇଓ, ଡିଇଓ, ଇଆରଓ, ଏଇଆରଓ, ବିଏଲଓ ସୁପରଭାଇଜର୍‌ ଏବଂ ବିଏଲ୍‌ଓଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମହଜୁଦ ରହିବେ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ERO, AERO, BLO ସୁପରଭାଇଜର ଓ BLO ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରଖାଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଦ ଖାଲି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ DEO, କଲେକ୍ଟର, ERO, AERO, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର (ଇଲେକ୍ସନ), BLO ସୁପରଭାଇଜର ଓ BLOମାନଙ୍କ ବଦଳି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ।

ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ERO କିମ୍ବା AERO ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

TAGGED:

ODISHA
SIR PREPARATION
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ
ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
SIR IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.